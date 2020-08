Final de la Champions: Bayern vs PSG. ¿Quién ganó? Todos los goles, aquí

Llegó el partido más importante de toda la temporada para cualquier equipo europeo importante: la final de la Champions League. Tanto Paris Saint Germain como Bayern de Munich habían demostrado que los dos conjuntos eran los mejores con diferencia en Europa este año.

Después de la crisis del coronavirus, el Bayern de Munich había destrozado al Barcelona al vencerlo por 2 a 8 en cuartos de final y tampoco había dejado ninguna opción al Olympique de Lyon y ganaron por 0 a 3.

Por su parte, el PSG sufrió muchísimo para ganar al Atalanta, al que remontaron en los últimos 5 minutos (1-2) y derrotaron con facilidad al Leipzig (0-3)

Final igualadísima, a la que seguramente llegaba con una leve ventaja el equipo alemán, que cuenta con una escuadra mucho más madura y acostumbrada a este tipo de partidos. El Bayern contaba ya con 5 Champions, la última ganada en 2013. Ninguna tenía el PSG, que tampoco había llegado a ninguna final hasta este momento.

Pocas, por no decir ninguna sorpresa en los onces. Un único cambio en los dos equipos respecto a las alineaciones en las semifinales. El Bayern alineaba a Coman en el lugar de Perisic. Por lo que respecta al PSG, finalmente Keylor Navas se recuperaba a tiempo y jugaba como titular.

El once inicial del Bayern de Múnich contra el Barcelona costó 109,5 millones de dólares, siendo Mauel Neuer el más costoso. El PSG gastó más del doble en solo fichar a Neymar (263 millones de dólares) 🤯⚽️ (@ESPNFC) pic.twitter.com/HgDqLRzvVI — The Chips (@TheChips_Futbol) August 23, 2020

Primera parte eléctrica sin goles

En la primera parte, las ocasiones se sucedieron en las dos porterías, con más para el PSG que para el Bayern. El Paris Saint Germain, sobre todo en las botas de Neymar y Mbappé, tuvieron las más claras. El Bayern de Munich tuvo en Lewandowski las dos oportunidades más claras. En el minuto 22, un remate del polaco desde el punto de penalti tocó el palo.

En el 29, el Bayern sufría un duro contratiempo. Uno de sus referentes en defensa, Boateng, caía lesionado. En su lugar, entraba Süle.

Más pausa en la segunda parte, pero más efectividad del Bayern

Empezó más calmada la segunda mitad, pero el Bayern no desaprovechó su primera gran oportunidad que tuvo. En el minuto 59, un inmenso centro de Kimmich era rematado de cabeza por Coman sin que Keylor pudiera hacer nada. Curiosamente, la única gran sorpresa de los dos onces era el autor del único gol de la final.

GOL DO COMAN – PSG 0 X 1 BAYERN – VEJA O LANCE COMPLETO DO GOLGOL DO COMAN – PSG 0 X 1 BAYERN – VEJA O LANCE COMPLETO DO GOL GOL DO COMAN – PSG 0 X 1 BAYERN – VEJA O LANCE COMPLETO DO GOL GOL DO COMAN – PSG 0 X 1 BAYERN – VEJA O LANCE COMPLETO DO GOL 2020-08-23T20:40:12Z

Justo después del gol, el Bayern pudo sentenciar en una doble ocasión clarísima, pero perdonó. El PSG tenía que apretar en los últimos 30 minutos, pero los alemanes tenían el control del encuentro. Sin embargo, en el 70 Marquinhos se encontró con un inmenso Neuer y en el 90 un centro-chut de Neymar casi lo aprovecha Choupo-Moting para hacer el empate.

Lo mereció más el Bayern, que demostró que la experiencia en este tipo de partidos es un factor fundamental. Neymar y París se quedan sin su ansiada Champions tras más de 1.000 millones de euros de inversión en los últimos 10 años. Los alemanes conquistan su sexta Champions y empatan al Liverpool en la tercera posición como equipos con más títulos. Sólo Milán, con 7, y Real Madrid, con 13, los superan.