Neymar superó a Ronaldo y va por Pelé: ¿qué marca alcanzó ante Perú?

El seleccionado de Brasil venció 4 a 2 a Perú en Lima y lidera junto a la Argentina la tabla de las Eliminatorias sudamericanas. Ambos equipos tienen puntaje perfecto, suman seis unidades habiéndose disputado dos fechas.

Brasil tiene un motivo extra para celebrar. Neymar, delantero estrella del equipo que dirige Tite, alcanzó el segundo lugar de la tabla de goleadores históricos del equipo nacional.

🥇 @Pele (77)

🥈 @neymarjr (64)

🥉 @Ronaldo (62)

🇧🇷 Neymar's hat-trick sends him 2nd on Brazil's all-time top scorers. The 28-year-old celebrates by doing a number 9 with his hands & imitating Ronaldo's trademark finger-wagging celebration in a fitting tribute to Fenômeno ™️ pic.twitter.com/D9DDgiTnAB

— FIFA.com (@FIFAcom) October 14, 2020