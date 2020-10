[VÍDEO] Messi respondió con contundencia al preparador físico de Bolivia

La estrella del Barcelona, ​​Lionel Messi, capitaneó a la selección argentina en una dura victoria en altura contra Bolivia el martes en la clasificación para la Copa del Mundo (1 a 2). El encuentro fue de alta intensidad y después de que el árbitro silbara el final saltaron chispas.

El astro argentino tuvo sus más y su menos con el preparador físico de Bolivia, Lucas Nava, y no se contuvo, según Sport.

Messi se enfadó muchísimo con él y le dijo: “¿qué te pasa, pelado? ¿Por qué haces quilombo, boludo? No tenés que venir a joderme”.

El "¿QUÉ PASA, PELADO?" de Messi me dio años de vida. pic.twitter.com/cmeDFyphib — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2020

Ambos conjuntos se enzarzaron en una pelea que afortunadamente no llegó a nada. La selección argentina abandonó rápidamente el campo para celebrar su victoria.

La albiceleste tuvo que remontar el gol inicial de Bolivia. Lautaro Martínez y Ángel Correa pudieron anotar para que Argentina logre dos victorias de dos para el equipo de Lionel Scaloni en el inicio del clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022.

Messi celebra la victoria de Argentina

Messi compartió su alegría después del triunfo en las redes. En una publicación de Instagram, La Pulga escribió: “Gran triunfo en la altura, donde siempre cuesta más. Aún queda mucho por hacer, las eliminatorias acaban de empezar y estamos muy contentos de haber conseguido estas dos victorias”.

Se esperaba que el equipo de Scaloni se llevara la victoria, pero las condiciones en La Paz hicieron que el partido fuese muy complicado. El estadio está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que puede resultar físicamente difícil para los jugadores que no están acostumbrados a jugar en altura. Pueden tener dificultades para respirar.

El seleccionador boliviano César Farias le explicó a Tim Vickery de ESPN que su combinado estaba muy motivado para conseguir vencer a una de las mejores selecciones del mundo:

“Jugar en el Hernando Siles [el estadio de La Paz] no es como en otras ciudades. No hay nada igual. Tenemos que evitar el lamento boliviano de ser los pobres pequeños ”, dijo. “Que digan que somos desagradables, no me importa. Pero queremos comernos el hígado de nuestros oponentes en altura”.

Sin embargo, a pesar comenzar con un gol en contra en el minuto 24, Argentina logró adaptarse a las condiciones y lograr una importante victoria.

Calendario muy exigente con el Barcelona

Messi ahora regresa a Barcelona para un final de mes agitado. El Barça afronta cuatro partidos en 11 días entre Liga y Champions. Según Javier Miguel de AS, Messi podría descansar en el choque del sábado contra el Getafe después del cansancio acumulado con Argentina.