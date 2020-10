¿El FC Barcelona conseguirá un defensor del Bayern de Múnich gratis?

El defensa del Bayern de Múnich, David Alaba, es una de las grandes estrellas que estarán disponibles a coste cero al final de la temporada porque acaba su contrato. ¿Podría terminar en el FC Barcelona?

El internacional de Austria ha estado en conversaciones con el Bayern sobre un nuevo contrato, pero esas negociaciones están ahora “suspendidas”, según Lena Wurzenberger de Bild. El defensor quiere quedarse en el Allianz Arena, pero el Bayern no quiere otorgarle un aumento de sueldo porque arruinaría la estructura salarial del equipo.

Alaba ya ha rechazado una oferta salarial de 11 millones de euros anuales (13 millones de dólares) más 6 millones de euros (8 millones de dólares) en bonificaciones de los campeones de la Bundesliga y está esperando a ver si el club vuelve con otra.

Si el Bayern y Alaba no llegan a un acuerdo, el jugador de 28 años podría dejar gratis al campeón de la Bundesliga cuando expire su contrato al final de la temporada. El “destino soñado” de Alaba sería el Barcelona o el Real Madrid, según Wurzenberger.

Alaba ha estado en el Bayern de Múnich desde 2008 y ha ganado innumerables títulos en una brillante carrera con el club bávaro. Sin embargo, la leyenda del club Lothar Matthaus ha dicho a Sky Deutschland que el internacional de Austria podría verse tentado por un nuevo desafío.

El joven de 28 años sin duda atraería interés si estuviera disponible gratis. Según Tuttosport, los campeones de la Serie A, la Juventus, también estarían interesados en el defensor. Los italianos suelen fichar jugadores a coste cero, habiendo adquirido a estrellas como Dani Alves, Paul Pogba, Fabio Cannavaro y Andrea Pirlo cuando acabaron sus contratos.

Mientras tanto, el entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ya ha dejado claro que quiere fichar a un nuevo central para su equipo. Habló sobre posibles fichajes en una rueda de prensa durante los últimos días de mercado:

❗Barcelona is studying David Alaba. The Bayern Münich defender could join for free in 2021, as he is struggling to renew with the German club and has given the OK to join Barça multiple times. [sport] pic.twitter.com/sjLIxAx6uT

