Dudas con la posición de Messi en el campo con Koeman de entrenador

Aunque el Barcelona solo ha jugado tres partidos de La Liga con el nuevo entrenador Ronald Koeman, existen algunas dudas sobre la posición de Lionel Messi en el campo.

El capitán ha sido utilizado como falso nueve con Koeman, una posición en la que ha jugado muchas veces antes en Barcelona, ​​pero en la que no brilló contra el Sevilla el domingo.

El periodista de fútbol Rik Sharma cree que la táctica solo funciona contra equipos más débiles:

The big question for Barca to solve: What is Messi's place in this team? False 9 role is OK against weaker teams but doesn't allow him to get many clear chances/shooting opportunities, because instead of drifting into that zone, he's moving out of it.

