Tremenda respuesta de Busquets sobre la situación del Barcelona. ¿Qué dijo?

No hay duda de que el Barcelona ha vivido un año de montaña rusa dentro y fuera de la cancha sin señales de que el caos termine pronto. El futuro del capitán Lionel Messi sigue siendo incierto, el presidente Josep Maria Bartomeu se enfrenta a un voto de censura y el nuevo entrenador Ronald Koeman está bajo presión para devolver al club sus antiguas glorias.

Al centrocampista Sergio Busquets, que lo ha visto todo durante sus 15 años en el club, se le preguntó sobre la situación actual del club mientras se encuentra en la concentración de la selección española. Al mediocampista se le ocurrió una respuesta muy sincera en la rueda de prensa del lunes, admitiendo que tomaría horas llegar al fondo de los problemas del club.

¡MUCHOS PROBLEMAS! Sergio Busquets 🇪🇸 fue crítico con lo que pasa en el Barcelona 🔴🔵: "No es el mejor momento dentro del club y si me pongo a detallar lo que pasa me demoro cinco a seis horas. Dentro del campo, no fue nuestro mejor año y se nota". #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/1q0XZSusMp — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 12, 2020

“Una cosa es lo que pase fuera, que no es el mejor momento del club. Y otra lo que ocurre en el campo, que no fue nuestro mejor año y se nota a nivel individual y colectivo. Si me parase a dar mi opinión detenidamente podría estar 5 o 6 horas.”

“Pero ya ha pasado y tenemos una nueva oportunidad. Han cambiado cosas y tenemos la esperanza de que vaya a mejor.”

Sin embargo, el Barcelona ha dado a los aficionados un margen de optimismo después de sus tres primeros partidos de la temporada con Koeman. Las victorias sobre el Villarreal y el Celta y el empate con el Sevilla han dado siete puntos de los nueve posibles y han dado ánimos a la afición.

Busquets responde a las críticas

El centrocampista azulgrana también se tomó tiempo para responder a las críticas y para hablar sobre su futuro con la selección. El veterano cumplió 32 años en julio, pero aún no está considerando colgar las botas con la selección, en declaraciones que reporta El Español:

“Me centro en ir temporada a temporada. Está claro que ya no tengo 20 años y no puedo mirar mucho al futuro. Me encuentro bien.”

“El fútbol es así. Y se critica a todos los jugadores. Me siento muy orgulloso de estar aquí. Al final lo que se valora es el trabajo del día a día. Las que sean constructivas, bienvenidas sean.”

Busquets capitaneó a la selección española en el empate a 0 en el amistoso contra Portugal, pero el técnico Luis Enrique advirtió al astro del Barcelona que no tiene garantizado un lugar en su equipo para la Eurocopa del próximo verano.

Respaldo para Ansu Fati

El centrocampista también respondió preguntas sobre su compañero de equipo de 17 años Ansu Fati. La estrella ha tenido un buen comienzo de temporada, marcando tres goles en tres partidos con el Barcelona, ​​y también forma parte del combinado estatal español.

“Ansu es muy joven y siempre intenta observar y preguntar. Está madurando a pasos agigantados. Pero tenemos que saber dónde está la línea”.

Se espera que Fati y Busquets sean titulares el martes contra Ucrania en el partido de la Liga de Naciones. El dúo luego regresará a Barcelona para prepararse para el viaje a Getafe para el partido de la Liga Española del sábado.