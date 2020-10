[VÍDEO] Dembélé está en forma pese a no jugar. ¡Qué golazo!

Ousmane Dembélé regresó a los entrenamientos en Barcelona este martes y parece en muy buena forma, por las sensaciones mostradas en la Ciutat Esportiva.

La cuenta oficial del Barcelona mostró al francés en una acción en la que se va por velocidad de sus compañeros y define con precisión:

Dembélé regresó al campo de entrenamiento después de perderse la sesión del lunes. El delantero llegó para entrenar, pero los médicos del club lo enviaron a casa porque “no se sentía muy bien”, según Sport.

El lunes también fue el último día del mercado de fichajes y Dembélé sonó con fuerza para el Manchester United. El Barcelona quería un traspaso por el jugador pero no pudo llegar a un acuerdo con los Diablos Rojos, según el experto en fichajes Fabrizio Romano.

Barcelona are trying to sell Rafinha as they still want to complete Memphis Depay deal. Race against time again… Ousmane Démbélé not joining Manchester United, Barça always asked for a permanent deal. No loan. No agreement. 🔵🔴 #FCB #MUFC #DeadlineDay

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2020