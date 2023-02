Esposa de Dani Alves visita al futbolista en prisión: Su mensaje al salir del penal – VIDEO

Cunado un fuerte rumor difundido desde un programa de TV español indicaba que se había negado a recibir visitas mientras se encontrara en prisión, este domingo Dani Alves se reencontró con Joana Sanz, su esposa, quien se sorpresivamente se presentó en el penal Brians 2 para brindarle su apoyo al futbolista.

“No le voy a dejar en el peor momento de su vida”, declaró Sanz al salir del centro penitenciario, según consigna el periódico La Vanguardia.

Joana Sanz y Dani Alves, un reencuentro de 50 minutos en la cárcel con claro mensaje: "No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida" 🔹La modelo visita a su marido, en prisión provisional por la presunta violación en una discoteca de Barcelonahttps://t.co/TIGPmX2pNf — La Vanguardia (@LaVanguardia) February 6, 2023

Según muestran las imágenes captadas por distintos medios de prensa, la modelo española de 30 años estaba acompañada por Bruno Brasil, el chef amigo de Dani Alves. Según reporta el citado medio español, este hombre sería el mismo que acompañaba al exdefensa de la selección brasileña a la discoteca Sutton de Barcelnoa, durante la noche que ocurrieron los hechos.

A su llegada a la cárcel, Joana prefirió callar y no responder a nada relacionado con su marido. La estancia de la joven en Brians 2 habría durado alrededor de 50 minutos, tal como muestran las imágenes emitidas por el programa “Fiesta” de Telecinco.

Las primeras declaraciones de Joana Sanz tras su vis a vis con Dani Alves: "No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida" 🎉 #FiestaT5

🔵 https://t.co/9HfTFyvIQw pic.twitter.com/vmYfiWvQWz — Fiesta (@fiestatelecinco) February 5, 2023

La visita de Sanz a Alves sorprendió a muchos de los que siguen de cerca la investigación ya que se produjo la misma semana en la que se especuló con que Joana le habría pedido el divorcio al futbolista.

Sanz también quiso dejar claro que era “mentira” que su marido no quisiera su visita a prisión. “Es mentira que él no quisiera tener un vis a vis conmigo. ¿Ustedes qué creen?”, respondió irónicamente a la pregunta sobre cómo estaba Alves en prisión.

Joana Sanz visita a Dani Alves en la cárcel y desmiente los rumores que apuntaban a un posible divorcio: "No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida" https://t.co/kUm14KW9LL pic.twitter.com/1Pnvx6lSpA — Europa Press (@europapress) February 5, 2023

Joana Sanz desmintió en redes sociales las versiones sobre un supuesto divorcio de Dani Alves

Al escuchar los trascendidos que difundieron el lunes pasado en el magazine español “El Programa de Ana Rosa”, donde revelaron en exclusiva que Sanz le había pedido el divorcio a Dani Alves a través de su grupo de abogados, la propia modelo se encargó de desmentir esa versión y apuntar contra la prensa.

“Ya podemos confirmar que Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves. Se lo han comunicado sus abogados porque ella la semana pasada pidió un ‘vis a vis’ (verlo personalmente) y él dijo que no quería”, detalló Leticia Requejo, periodista e integrante del panel. Luego, detalló que “la abogada de Alves no ha dado una -respuesta”.

Pero Sanz no se quedó de brazos cruzados y habló sobre este asunto en sus stories de Instagram, donde descartó estas versiones y se mostró indignada con los medios de comunicación que difundieron la información. “Está claro que si no tenéis noticias, la inventáis”, escribió este martes Joana Sanz en Instagram, refiriéndose a ir a la fiesta con él y al reencuentro que iba a tener en el vis a vis.

En tanto, respecto a su posición sobre el relato de la víctima de su marido, desmintió: “¡Pero qué estáis diciendo! Falso”.

El video que subió Joana Sanz para aclarar su relación sentimental con Dani Alves

Ante la enorme cantidad de rumores en torno a la supuesta crisis que atraviesan Alves y Sanz desde que el futbolista se encuentra en prisión, la propia modelo española realizó un descargo público para criticar a los difusores de falsas noticias y exponer su testimonio.

“Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio, ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado”, dice Sanz, de 30 años, en el video que compartió a través de su cuenta de Instagram.

LEER MÁS: Dani Alves en prisión: una ley que lo complica y la dura condena que podría recibir

Sigue a AhoraMismo en Instagram