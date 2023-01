¿Dani Alves se divorcia? La respuesta de su esposa ante rumores de separación

A pesar de que ya se encuentra hace 11 días en prisión por la denuncia de abuso sexual que presentó una mujer española en la ciudad de Barcelona, Dani Alves no para de ser noticia. En esta oportunidad, las últimas novedades se relacionaron inicialmente a un posible divorcio de Joana Sanz, luego de que la modelo sufriera insultos y otras agresiones por ser la esposa del acusado. Sin embargo, la propia mujer del futbolista se encargó de desmentir las versiones y acusar al medio que difundió la falsa noticia.

La historia comenzó este lunes, cuando en el magazine español “El Programa de Ana Rosa” revelaron en exclusiva que Sanz le había pedido el divorcio a Dani Alves a través de su grupo de abogados, después de haberlo defendido cuando iniciaban las investigaciones.

“Ya podemos confirmar que Joana Sanz ha pedido el divorcio a Dani Alves. Se lo han comunicado sus abogados porque ella la semana pasada pidió un ‘vis a vis’ (verlo personalmente) y él dijo que no quería”, detalló Leticia Requejo, periodista e integrante del panel. Luego, detalló que “la abogada de Alves no ha dado una -respuesta-“.

Este supuesta crisis en el matrimonio Alves-Sanz se conocía luego del calvario que padeció la modelo española durante los últimos días, al ser víctima de un feroz acoso mediático solo por ser la pareja del futbolista. Ante ese escenario, Sanz utilizó sus redes sociales para dar su punto de vista. “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí y yo sé lo respetuoso que es, porque ni cuando me estaba conociendo me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia no me quiero imaginar cuando yo no estoy”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, luego de una serie de violentos mensajes que recibió en sus publicaciones, Sanz parece haber cambiado de opinión respecto a Dani Alves. Una muestra de ello es que eliminó todas las fotos que había subido a Instagram junto a su esposo.

Entre otras revelaciones, desde el programa de Telecinco detallaron que “el día 30 de diciembre, en un principio Joana iba a salir con su marido y fue el propio Dani Alves, quién dijo que no era un plan para chicas y que prefería salir con sus amigos”

Joana Sanz salió a desmentir las versiones de separación de Dani Alves

Frente a los rumores de separación antes mencionados, Joana Sanz habló sobre este asunto en sus stories de Instagram, donde descartó estas versiones y se mostró indignada con los medios de comunicación que difundieron la información.

“Está claro que si no tenéis noticias, la inventáis”, escribió este martes Joana Sanz en Instagram, refiriéndose a ir a la fiesta con él y al reencuentro que iba a tener en el vis a vis.

En tanto, respecto a su posición sobre el relato de la víctima de su marido, desmintió: “¡Pero qué estáis diciendo! Falso”.

Dani Alves en prisión: confesión sorpresa y primer partido de fútbol

A pesar de la compleja situación que está atravesando, Dani Alves no pierde la pasión por el fútbol y trascendió que ya jugó el primer partido con sus compañeros de penal, según informó un prestigioso medio español.

“Se asomaron discretamente funcionarios, profesionales externos, personal de la dirección y la totalidad de los reclusos del módulo vecino, que se pegaron al vidrio para no perder detalle”, indicó el periódico español La Vanguardia.

De acuerdo a la información obtenida por el citado medio español a partir de fuentes oficiales y otras personas del interior y exterior de la cárcel, Alves disputó un juego el pasado jueves con otros reclusos de la prisión Brians 2, adonde fue trasladado la semana pasada por cuestiones de “seguridad y convivencia”, según informaron fuentes penitenciarias a COPE Barcelona.

Asimismo, La Vanguardia asegura que el exfutbolista del FC Barcelona y Pumas de la UNAM realizó una llamativa declaración con sus compañeros. “El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, comentó Alves.

En último lugar, La Vanguardia informa que el compañero de celda de Alves es un compatriota brasileño a quien apodan Coutinho, que durante un tiempo se desempeñó como seguridad privada del exjugador Ronaldinho.

