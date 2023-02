Dani Alves rechaza visita de su esposa: el motivo y la llamada teléfonica posterior

Luego de que trascendiera la versión sobre un supuesto pedido de divorcio de su esposa y la posterior aparición de la mismísima Joana Sanz en redes sociales para desmentirlo, ahora Dani Alves vuelve a ser noticia por una infidencia de su vínculo amoroso: según informaron en un programa de TV español, el futbolista habría rechazado una vis a vis con su mujer y después la llamó por teléfono para decirle “que la quiere mucho”.

Este nuevo rumor volvió a salir de boca de la periodista Leticia Requejo, quien viene siguiendo el caso de Dani Alves para “El Programa de Ana Rosa” (Telecinco). “Joana Sanz le pidió verse en un vis a vis y Dani Alves dijo que no”, asegúró la panelista este jueves, dando a entender que Alves y Sanz atraviesan una profunda crisis desde que el exdefensa del FC Barcelona fuera detenido por una denuncia de abuso sexual contra una mujer, el pasado 30 de diciembre en la disco Sutton de Barcelona, España.

Acto seguido, Requejo agregó: “Podemos confirmar que después de decir que no, Dani Alves llama desde prisión directamente a la que sigue siendo su mujer”. De acuerdo a la información que pudo obtener la periodista, el contacto teléfonico entre el acusado y su mujer duró “muy poco”, y sirvió para darse explicaciones entre sí.

“Dani Alves le dice que sabe la decisión que ha tomado de divorciarse, pero que no la quiere perder y que la quiere mucho”, aseguró la cronista.

Consumado el debate entre los presentes en el piso, Requejo concluyó “Yo creo que esa llamada es de ‘no me dejes en este momento solo”.

De acuerdo a esta versión, Sanz no se quedó callada y dio su punto de vista sobre los hechos. “Joana contesta, le dice que está pendiente de su presente más inmediato y que quiere tener una conversación para que le de las explicaciones necesarias”. Una respuesta que, según Requejo, “no quiere decir que Joana se eche atrás con la decisión de divorciarse… ella, por lo menos a dia de hoy, se mantiene firme en esa decisión”.

En relación a un posible encuentro del matrimonio, Requejo sostuvo que no se producirá en prisión. “Aunque la decisión sea firme, Joana sí quiere escucharle, que le cuente y le comente cosas. Está dispuesta a esperar, no va a ser en la cárcel, será el día de mañana cuando Dani Alves abandone la prisión”, aclaró.

Por último, la periodista aseguró: “Le han recomendado a la modelo que deje de hablar porque en este caso no le beneficia a ella ni a él”.

El video que subió Joana Sanz para aclarar su relación sentimental con Dani Alves

Ante la enorme cantidad de rumores en torno a la supuesta crisis que atraviesan Alves y Sanz desde que el futbolista se encuentra en prisión, la propia modelo española realizó un descargo público para criticar a los difusores de falsas noticias y exponer su testimonio.

“Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio, ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado”, dice Sanz, de 30 años, en el video que compartió a través de su cuenta de Instagram.

Millonaria demanda de Pumas de la UNAM a Dani Alves

Ala grave denuncia por abuso sexual que pesa en su contra y la dura condena de prisión que podría recibir tras el juicio, a Dani Alves se le sumó la importante demanda de dinero que presentó el club Pumas de la UNAM en concepto de indemnización por haber tenido que rescindir el contrato con el futbolista antes de lo pautado.

El 20 de enero pasado, fecha de la detención provisional de Alves, la directiva del club mexicano envió un correo electrónico al futbolista mediante el cual anunciaba la interrupción del contrato y le notificaba la solicitud de indemnización. La renuncia fue anunciada ese mismo día por el presidente de Pumas, Leopoldo Silva.

Según informa el medio brasileño UOL, la demanda por daños y perjuicios se adjuntó al mismo correo electrónico, pero no se hizo pública.

UOL tuvo acceso al correo electrónico enviado por el club al jugador, en el cual se pudo constatar que Pumas reclama una indemnización 25,5 millones de reales -5 millones de dólares- al jugador brasileño por violar los términos de conducta, presentes en el contrato firmado por él en julio de 2022.

