Dani Alves en prisión: una ley que lo complica y la dura condena que podría recibir

Acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años el pasado 30 de diciembre, Dani Alves continúa adaptándose a la vida en la prisión Brians 2, adonde fue trasladado la semana pasada por cuestiones de “convivencia y seguridad” luego de su estadía inicial en Brians I. Ante este contexto, sus abogados trabajan para conseguir que pueda salir en libertad mientras continúa la investigación y hasta que se realice el juicio, pero la ley conocida como del ‘Solo sí es sí’ podría complicarlo en su condena final.

Según informa el diario español AS, Alves se enfrentaría a la ley que entró en vigor el pasado 7 de octubre, una norma con la que el futbolista podría ser condenado a una pena de entre 4 y 12 años de cárcel.

Según la Ley Orgánica 10/2022 del 6 de septiembre, será “castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento”.

💥El futbolista tendría que hacer frente a una pena de entre 4 y 12 años de cárcel por el artículo 179 de la misma norma ➡️ @AS_TikitakAS https://t.co/YfaJdHcNDR — Diario AS (@diarioas) February 1, 2023

No obstante, el artículo 179 de la ley dice que “en los casos de agresión sexual, ya sea tanto vaginal, anal, bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de 4 a 12 años”.

Mientras tanto, el exfutbolista del FC Barcelona y Juventus, entre otros clubes, continúa detenido y ya disputó el partido de fútbol junto a sus compañeros de penal. A partir de ese juego, días atrás trascendió que Alves hizo una primera confesión tras las rejas. “El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, comentó Alves, según citó el periódico español La Vanguardia.

La drástica decisión de Dani Alves respecto a la visita de familiares en prisión

Por otra parte, La Vanguardia asegura que Alves no quiere recibir la visita de sus padres mientras se encuentre detenido.

El pedido a sus nuevos abogados, Cristóbal Martell y Arnau Xumetra, va dirigido especialmente para Lucia, su madre -está hospedada en un hotel de la capital catalana-, porque “asegura sentir vergüenza” de que la persona que lo trajo al mundo lo visite tras las rejas.

En el primer encuentro con sus defensores, el ex Juventus no le preguntó sobre si había alguna chance de conseguir la libertad provisional, según consigna La Vanguardia.

También le aclaró a Martell que no tenía ninguna intención de fugarse.

Mientras tanto, el periódico La Vanguardia indicó que los directivos de la cárcel en Sant Esteve Sesrovires donde tomaron la decisión de colocar una tela que impida la visión entre los dos módulos -en el que se encuentra Alves y el contiguo-, con el objetivo de que los reclusos vecinos del futbolista recuperen su “normalidad” y puedan regresar a sus actividades.

Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, desmintió los rumores sobre un inminente divorcio

Frente a los rumores de separación y divorcio que comenzaron a circular esta semana, Joana Sanz habló sobre este asunto en sus stories de Instagram, donde descartó estas versiones y se mostró indignada con los medios de comunicación que difundieron la información.

“Está claro que si no tenéis noticias, la inventáis”, escribió este martes Joana Sanz en Instagram, refiriéndose a ir a la fiesta con él y al reencuentro que iba a tener en el vis a vis.

En tanto, respecto a su posición sobre el relato de la víctima de su marido, desmintió: “¡Pero qué estáis diciendo! Falso”.

LEER MÁS: Dani Alves: ¿Por qué uno de sus tatuajes complica su situación judicial?

Sigue a AhoraMismo en Instagram