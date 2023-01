Dani Alves en prisión: confesión sorpresa y primer partido de fútbol

Dani Alves atraviesa sus primeros días en prisión tras ser denunciado de violación por una mujer en España, y poco a poco se aclimata a su nuevo hábitat. Pero a pesar de la compleja situación que está transcurriendo, la pasión por el fútbol no la pierde y trascendió que ya jugó su primer partido con sus compañeros de penal, según informó un prestigioso medio español.

“Se asomaron discretamente funcionarios, profesionales externos, personal de la dirección y la totalidad de los reclusos del módulo vecino, que se pegaron al vidrio para no perder detalle”, indicó el periódico español La Vanguardia.

DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO DESDE LA CÁRCEL 🗣️🇧🇷 Según medios internacionales, la estrella brasileña jugó al fútbol en la prisión de Cataluña y habría dicho sus primeras palabras luego de su detención. 🎙️ La Vanguardia

De acuerdo a la información obtenida por el citado medio español a partir de fuentes oficiales y otras personas del interior y exterior de la cárcel, Alves disputó un juego el pasado jueves con otros reclusos de la prisión Brians 2, adonde fue trasladado la semana pasada por cuestiones de “seguridad y convivencia”, según informaron fuentes penitenciarias a COPE Barcelona.

Asimismo, La Vanguardia asegura que el exfutbolista del FC Barcelona y Pumas de la UNAM realizó una llamativa declaración con sus compañeros. “El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, comentó Alves.

En último lugar, La Vanguardia informa que el compañero de celda de Alves es un compatriota brasileño a quien apodan Coutinho, que durante un tiempo se desempeñó como seguridad privada del exjugador Ronaldinho.

La drástica decisión de Dani Alves respecto a la visita de familiares en prisión

Por otra parte, el citado medio español asegura que Alves no quiere recibir la visita de sus padres mientras se encuentre detenido.

El pedido a sus nuevos abogados, Cristóbal Martell y Arnau Xumetra, va dirigido especialmente para Lucia, su madre -está hospedada en un hotel de la capital catalana-, porque “asegura sentir vergüenza” de que la persona que lo trajo al mundo lo visite tras las rejas.

En el primer encuentro con sus defensores, el ex Juventus no le preguntó sobre si había alguna chance de conseguir la libertad provisional, según consigna La Vanguardia.

También le aclaró a Martell que no tenía ninguna intención de fugarse.

Mientras tanto, el periódico La Vanguardia indicó que los directivos de la cárcel en Sant Esteve Sesrovires donde tomaron la decisión de colocar una tela que impida la visión entre los dos módulos -en el que se encuentra Alves y el contiguo-, con el objetivo de que los reclusos vecinos del futbolista recuperen su “normalidad” y puedan regresar a sus actividades.

La defensa de Dani Alves presenta un recurso para que el futbolista salga en libertad bajo fianza

Fuentes cercanas a la defensa de Dani Alves a ESPN Deportes que uno de sus abogados, Cristóbal Martell, presentó este lunes, a través de un procurador, un recurso para lograr la libertd bajo fianza de su cliente.

De acuerdo a lo que pudo averiguar la cadena de noticias deportivas, la defensa de Dani Alves es optimista en cuanto a que la Audiencia de Barcelona atienda su recurso y Alves pueda abandonar la prisión de Brians 2 hasta la celebración del juicio.

En el documento entregado a la Justicia, según cita ESPN, se hace especial hincapié en que no existe riesgo de fuga del acusado, que sí tiene domicilio en Barcelona y que las relaciones sexuales que mantuvo con la joven en el baño de la discoteca Sutton fueron consentidas por ambos.

