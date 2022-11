Qatar 2022: Camerún borra a su portero titular en pleno Mundial: ¿Qué pasa con Onana?

Una noticia de última hora sorprende a todos en el Mundial Qatar 2022, debido a que André Onana, portero titular de la selección de Camerún, fue excluido de la plantilla por decisión del entrenador Rigobert Song, luego de la fuerte discusión que habrían tenido en la antesala del apasionante 3 a 3 frente a Serbia. Al confirmarse la noticia, el futbolista del Inter de Milán italiano publicó una extensa carta en la que brinda su punto de vista sobre la situación que lo margina del equipo africano en plena disputa de la Copa del Mundo.

“Quiero expresar mi afecto por mi país y la Selección Nacional. Ayer no me permitieron estar en el campo de juego para ayudar a Camerún, como siempre hago, a lograr los objetivos del equipo. Siempre me he comportado de buena manera para ayudar al equipo a tener éxito”, dice la primera parte del mensaje de Onana, el cual fue difundido a través de sus redes sociales oficiales.

A continuación, Onana dejó los formalismos de lado y apuntó directamente contra el DT Song. “Puse todo mi esfuerzo y energía en encontrar soluciones a una situación que un jugador suele experimentar, pero no hubo deseo de la otra parte. Algunos momentos son difíciles de asimilar. Sin embargo, siempre respeto y apoyo las decisiones de la gente a cargo de perseguir el éxito de nuestra Selección y país”, aseguró el portero de 26 años.

Según reporta el Daily Mail, una discusión adicional con Song el lunes, así como las conversaciones de paz mediadas por la leyenda de Camerún, Samuel Eto’o, no pudieron resolver el asunto, y Onana ahora es una baja confirmada del equipo camerunés.

“Extiendo toda mi fuerza a mis compañeros porque demostramos que somos capaces de llegar muy lejos en esta competición. Los valores que promuevo como persona y como jugador son los que me identifican y que mi familia me ha dado desde niño. Representar a Camerún siempre ha sido un privilegio. La Nación primero y para siempre. ¡Gracias!”, concluye el comunicado de Onana.

Song dijo tras el partido ante Serbia que Onana fue marginado del equipo por “motivos disciplinarios”

“Onana no está en la selección de Camerún por motivos disciplinarios. Pidió irse y lo aceptamos tras comunicarle el domingo que iba a ser suplente”, explicó Song en conferencia de prensa, luego del vibrante empate entre cameruneses y serbios en el estadio Al Janoub.

Según pudo averiguar el diario español Marca, la exclusión de Onana se debe a su “modelo de juego”, el cual no encaja con las prestensiones del actual entrenador.

Song prefiere un portero “más tradicional, más de la vieja escuela”, según le confiaron al citado medio. Por esa razón, el DT escogió a Devis Epassy para que fuera titular ante los serbios.

En un comunicado de prensa, la Federación Camerunesa de Fútbol respaldó la decisión de Song con el objetivo de preservar “la disciplina y la solidaridad” en el equipo nacional.

De acuerdo a la información proporcionada por la periodista española Helena Condis Edo, Onana dejó este martes la concentración de Camerún y tenía planeado volar a París, Francia. Luego, su intención sería regresar a su país natal para descansar unos días antes de reincorporarse a las prácticas del Inter.

La discusión que habría desatado el conflicto entre Onana y Song

El diario Marca reporta que en el entrenamiento del sábado hubo una discusión subida de tono entre Onana y Song. Tras el entrenamiento, ambos dialogaron para tratar de llegar a un buen puerto y el guardameta le insistió en que no iba a cambiar su forma de jugar.

Song, por su parte, le dijo que en ese caso pasaría a ser suplente, algo que, según el seleccionador, el portero no aceptó.

El próximo viernes, Camerún tiene la gran chance de clasificar a octavos de final de Qatar 2022 si consigue un triunfo ante el temible equipo de Brasil, que llega con seis puntos en dos partidos y ya sacó boleto para la próxima instancia de la Copa del Mundo.

