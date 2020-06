La dura crítica de Floyd Mayweather a Conor McGregor: ¿qué le dijo el exboxeador?

Minutos después de que Amanda Nunes, la campeona de peso gallo y peso pluma femenino de UFC, defendiera su cinturón de peso pluma contra Felicia Spencer en la UFC 250 el sábado por la noche, la superestrella de lucha irlandesa Conor “Notorious” McGregor anunció su retiro. Notorious se retiró de las artes marciales mixtas tres veces en los últimos cinco años.

El tuit de su anuncio del 6 de junio de McGregor decía: “Hola chicos, he decidido retirarme de la pelea. ¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué paseo ha sido! ¡Aquí hay una foto mía y de mi madre en Las Vegas publicando uno de mis títulos mundiales! Elige la casa de tus sueños Mags Te amo! Lo que desees es tuyo“.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020