Conor McGregor anuncia su retiro: ¿por qué el peleador tomo esa decisión?

Conor McGregor anunció sorprendentemente a través de las redes sociales la madrugada del domingo que se retiraba de la lucha. La superestrella irlandesa de 31 años acudió a Twitter casi inmediatamente después del final de la victoria de Amanda Nunes sobre Felicia Spencer en la UFC 250 en Las Vegas para decir que está colgando los guantes y avanzando hacia otro tipo de actividades.

“Hola chicos, he decidido retirarme de la lucha”, tuiteó McGregor. “¡Gracias a todos por los recuerdos increíbles! ¡Qué paseo ha sido!”

La repentina jubilación de McGregor es un duro golpe para la UFC como compañía y para la MMA en general.

McGregor, priginario de de Dublín, Irlanda, es, con mucho, la superestrella de la MMA más grande del mundo. Ha vendido más “pay-per-view” que cualquier otro luchador en la historia de la MMA, y no será reemplazado pronto como el luchador más visto de la UFC.

Además, McGregor parece estar retirándose en la cima de sus poderes atléticos. Fue el primer luchador de la UFC en tener dos títulos divisionales de la UFC al mismo tiempo y fue el luchador que acuñó el término “campeón campeón” después de convertirse en el doble campeón de peso pluma y peso ligero de la UFC, en el 2015.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020