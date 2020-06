Futbolista del Real Madrid pasa la cuarentena sin sexo: la confesión de su novia

“No hay que por bien no venga”, reza un popular refrán, y en la cuarentena preventiva y obligatoria por el coronavirus no es la excepción. Todo lo malo que puede acarrear el aislamiento se puede compensar con cosas positivas, como es el hecho de que las parejas tengan más tiempo para compartir. Sin embargo, un futbolista que pertenece al Real Madrid no aprovecha los ratos libres para intimar con su pareja.

Es el caso de Sergio Reguilón, quien ahora juega a préstamo para el Sevilla pero cuya ficha técnicamente pertenece al club madridista. Según los dichos de Marta Díaz, su actual pareja, Reguilón no ha mantenido relaciones sexuales con ella mientras permaneció confinado en su hogar.

Invitada al programa “La Resistencia en Movistar +“, Marta fue sometida a las dos preguntas picantes del conductor David Broncano: “Cuánto dinero tienes en el banco y relaciones sexuales en el último mes“.



Y la bella influencer, lejos de esquivar la consulta pero con una sonrisa pícara en su rostro, admitió: “Ninguna, no estoy con él. Estoy en confinamiento. Cero“.

Asimismo, la novia de Reguilón dio indicios de cuánto dinero posee en su cuenta bancaria gracias a sus trabajos en redes. “Entre 300 mil y medio millón (de euros)“, estimó la morocha, que ya cuenta con más de 2.2 millones de seguidores en Instagram.

Luego de los rumores que circulaban en torno a su situación sentimental, fue el propio Reguilón quien en abril pasado confirmó la relación con Marta a través de un tierno posteo en Instagram.

Tras la revelación íntima de Marta Díaz, cuesta creer cómo hizo Reguilón para soportar tanto tiempo de abstinencia sexual y de fútbol, su gran pasión.

¿Quién es Marta Díaz?

Con apenas 19 años, la española Marta Díaz es una auténtica estrella de las redes sociales gracias a sus sugerentes publicaciones en Instagram y los videos que comparte en YouTube.

El desembarco de Marta y su increíble éxito en el mundo virtual es responsabilidad de su hermano, quien bajo el nombre Alphasniper97 es una de las personalidades más reconocidas del mundo gamer de Twitch.

Al incluirla en algunas de sus grabaciones, al joven le empezaron a pedir que su hermana Marta aparezca más a menudo. Ella, enterada de su inesperado protagonismo, aprovechó su momento y ahora deslumbra entre los instagramers más famosos.

