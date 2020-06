Los futbolistas más “sucios” de la Premier League: ¿Quién lidera ese ranking?

A menos de dos semanas para que llegue el tan esperado 17 de junio, día en el volverían a jugarse partidos de la Premier League, los medios británicos palpitan la vuelta al ruedo con distintas publicaciones.

Es el caso del prestigioso magazine FourFourTwo, que elaboró un peculiar ranking con los 50 futbolistas más “sucios” en la historia de la Primera División de Inglaterra.

El primer lugar del podio se lo quedó Gareth Barry, actual centrocampista del West Bromwich en el Championship, con 633 faltas cometidas. No obstante, y a pesar de ser el jugador con mayor cantidad de presencias en la Premier (653 hasta antes de la pandemia), el ex Aston Villa, Manchester City y Everton fue expulsado en tan solo seis oportunidades.

Kevin Davies, con 605 infracciones, y el belga Marouane Fellaini, autor de 588 fouls completan el podio de este selecto grupo, el cual fue confeccionado según las infracciones cometidas, el porcentaje por partido jugado, amonestaciones y expulsiones.

Asimismo, FourFourTwo explica que los jugadores incluidos en este listado fueron seleccionados “por su manera de jugar, les hacen saber a los rivales que están allí, que se aseguran que sientan su dureza hasta el día después del partido“.

Dato de color: si consiguiera el ascenso a la Premier con West Bromwich en las próximas semanas, Barry incluso podría seguir ampliando la diferencia sobre sus máximos perseguidores.

En función de que el tiempo corre y cada vez falta menos para que balón vuelva a rodar en los estadios ingleses, la Premier League anunció nuevas reglas para que rijan desde el 17 de junio.

De acuerdo a lo informado por las autoridades correspondientes, los equipos podrán realizar cinco cambios durante un mismo partido y, además, habrá nueve jugadores suplentes en lugar de los siete relevos habituales.

“Los accionistas de la Premier League acordaron la alteración provisional de la regla de los cambios de jugadores. Por lo que resta de la temporada 2019/20, el número de suplentes utilizados en un mismo partido ascenderá de tres a cinco. Esto se alinea a la enmienda de ley temporal hecha por la International Football Association Board el mes pasado“, expresó la Premier en un comunicado.

