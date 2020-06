Excesos, violencia y suicidio: la oscura confesión de Mike Tyson sobre sus esposas

Desde su retiro profesional, el exboxeador Mike Tyson se convirtió en un personaje mediático. Sus escándalos y sus apariciones en programas de televisión dejan mucha tela para cortar. El interés por el excampeón del mundo de los pesos pesados se reavivó en las últimas semanas luego de que el nacido en Brooklyn revelara su anhelo de volver a pelear.

Este miércoles, Iron Mike volvió a estar en los portales de noticias. Fue por sus declaraciones acerca de las mujeres y la vida conyugal. Con total sinceridad, consideró que “si no tuviera esposa, sería un animal salvaje”.

Tyson está casado con Lakiha Kiki Spicer. Contrajeron matrimonio en 2009. Esa fue la tercera vez que el expúgil se subió al altar y juró amor eterno: “Sin mi esposa, soy un animal salvaje… Veo a las mujeres de manera diferente ahora que he crecido. De joven las veía como puro placer. Ahora que soy mayor, las veo como la otra mitad”.

En una entrevista que le concedió al rapero TI, Iron Mike contó que conoció a su actual pareja gracias al célebre promotor de boxeo Don King. Se conocieron cuando él todavía peleaba. Las idas y venidas de las vida los terminó reencontrando.

“Por eso me casé tres veces… porque no puedo vivir sin una esposa. Si no tengo esposa, me suicidaría. Necesito que alguien escuche. Soy un soldado. No puedo pensar por mi cuenta, necesito que alguien lo haga… Me conozco”, dijo.

Tyson se casó por primera vez con la actriz Robin Givens. Convivieron entre 1988 y 1989. La relación acabó de la peor manera. La Justicia de los Estados Unidos comprobó que eran ciertas las acusaciones de Givens acerca de los golpes y el maltrato psicológico que Mike le propinaba. En 1992, un jurado lo encontró culpable por la violación de la joven de 18 años Desiree Washington. Lo condenaron a seis años de prisión. Salió antes de cumplir la condena, en 1995.

En 1997, Tyson volvería a contraer matrimonio. Esta vez con Monica Turner, otra estudiante universitaria. Estuvieron juntos hasta 2003. En 2009 volvió a dar el sí, esta vez, dice él, de manera definitiva.

A los 53 años, quien fuera campeón del Consejo Mundial de Boxeo con apenas 20 años, un récord para la historia de este deporte, anhela con volver a subirse al cuadrilátero. Tiene ofertas para pelear con otro exboxeador, Evander Holyfield. Y también desafíos para enfrentarse a luchadores de Artes Marciales Mixtas.

