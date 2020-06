Vuelve el fútbol español: ¿por dónde ver La Liga?

View this post on Instagram

🔜⚽️ The countdown begins… #LaLigaSantander returns on June 11th with a showpiece round of matches! 🌟 • 🔜⚽️ Comienza la cuenta atrás… ¡El día 11 de junio vuelve #LaLiga con una jornada de película! 🌟 • #Football #VolverEsGanar #BackToWin