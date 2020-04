Murió Colby Cave a los 25 años: ¿cómo murió el jugador?

El mundo del deporte está de luto, tras la muerte del alero de los Edmonton Oilers, Colby Cave, quien apenas tenía 25 años. El jugador sufrió una hemorragia cerebral a principios de esta semana, dijo su familia en un comunicado. Cave hizo su debut en la NFL el 21 de diciembre de 2017.

“Yo (Emily, la esposa de Cave) y nuestras dos familias estamos en estado de shock, pero sabemos que nuestro Colby era muy querido por nosotros, su familia y amigos, toda la comunidad del hockey y muchos más. Agradecemos a todos por sus oraciones durante este momento difícil”, dijo el comunicado.

La esposa de Cave lloró la muerte del jugador en su Instagram. La joven escribió que su corazón estaba destrozado.

«La cantidad de dolor físico, mental y emocional en el que estoy cuando pienso en no volver a verte, tocarte o abrazarte de nuevo es insoportable», escribió. “Eres y siempre serás mi persona, mi héroe, lo mejor que me puede pasar», dijo la viuda de Colby.

Emily y Colby habían estado casados por un año. «Nunca soñé con ser viuda antes de nuestro primer aniversario de bodas», escribió. “Aunque, cada célula de mi cuerpo se pierde sin ti, prometo continuar haciéndote sentir orgulloso. Eras el mejor amigo, esposo, papá perrito, y cómo deseaba verte como un bebé papá».



Emily terminó su declaración diciendo que se verían de nuevo. «Te veré pronto, Colb. Estarás en el cielo al encontrarme con un beso cálido y húmedo», escribió la joven. «Estarás conmigo en cada paso del camino. No quiero dejar de escribir como no quería dejar de tenerte esta mañana en el hospital. Eres mi todo. Siempre lo serás. Gracias por ser el mejor Ángel Guardián. Justo cuando terminaste tus votos, voy a terminar con una palabra, AGAPE».

Cave fue colocado en coma médicamente inducido el martes en el Hospital Sunnybrook de Toronto, escribió The Canadian Press. Los médicos realizaron una cirugía de emergencia donde extrajeron un quiste coloide que estaba causando presión en su cerebro.

Emily acudió a Instagram el miércoles donde dijo que la familia necesitaba un milagro. «Los padres de Colby y yo pudimos verlo a través de una ventana y hablar con él con un walkie talkie anoche». Ya no se nos permite estar en el hospital porque Covid-19 gobierna”, escribió Emily. «No tenemos idea de cuándo se nos permitirá volver a verlo».



«La enfermera ha atado su alianza de boda a su tobillo», continuó. “Sueño con poder tocarte, escuchar tu voz, apretar tu mano (3 veces) y besarte nuevamente. Te quiero mucho, y mi corazón está hecho pedazos sin mi mejor amigo», agregó.



La leyenda de la NFL Wayne Gretzky acudió a Twitter para llorar la prematura muerte de Cave. «Janet y yo estamos muy tristes de escuchar el fallecimiento de Colby. Era un jugador de hockey maravilloso con un futuro brillante, pero una persona aún mejor. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa Emily y toda su familia”, tuiteó.