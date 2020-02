¿Quieres dormir mejor? Consume estos alimentos…

A veces por más que tratamos de conciliar el sueño, no es tan fácil. Puede que nos vayamos a la cama a una hora decente pero no logramos dormirnos hasta más tarde. El dormir es un componente muy importante para la salud y el bienestar. Descansar adecuadamente ayuda a reparar el cuerpo, prevenir enfermedades cardiovasculares y el aumento de peso. Según la organización Sleep Foundation, un adulto de 26-64 años de edad necesita dormir aproximadamente 7 a 9 horas, mientras que personas mayores de 65 años se benefician de unas 7 a 8 horas. Hay varias medidas que puedes tomar para conseguir un buen dormir, entre ellas ser consciente de lo que comes y a la hora que lo comes. Por ejemplo, debes evitar toda cafeína y bebidas de energía después de las 2PM y en cuanto a esa copita de vino, trata de disfrutarla unas 3-4 horas antes de ir a la cama.

La siguiente lista detalla algunos de los mejores alimentos que debes consumir para ayudarte a caer rendida ante Morfeo. Antes de recurrir a algún medicamento, intenta incluirlos como parte de tu dieta.

¿Quieres dormir? Come esto:

Almendras

Las almendras contienen altas dosis de melatonina, una hormona que ayuda a mejorar la calidad del sueño ya que reduce los niveles de cortisona. También son una excelente fuente de magnesio, el cual ayuda a controlar la inflamación en el cuerpo causada por el estrés. Una onza de almendras contiene 77 miligramos, el 19% de lo que requerimos diariamente. Trata de incorporarlas a tu día en tus comidas o disfrútalas como merienda.

Té de manzanilla

La manzanilla contiene apigenina, un antioxidante con efecto sedante que ayuda a reducir el insomnio. Toma una taza de té una hora antes de dormir para relajarte.

Kiwi

El kiwi contiene serotonina y antioxidantes, propiedades que promueven el buen dormir. Un estudio de la Taipei Medical University demostró que las personas que comieron dos kiwis una hora antes de acostarse durante cuatro semanas obtuvieron mejores noches de descanso y también tardaron menos tiempo en conciliar el sueño. A continuación una receta para un delicioso jugo de kiwi para que tú también puedas deslizarte en un sueño profundo.

Jugo de Kiwi

Ingredientes

2 kiwis

1 taza de té de manzanilla

agave al gusto

Preparación

1. En un caldero pequeño, hierve agua con hojas de manzanilla, o una bolsa de té de manzanilla por unos 6-7 minutos hasta obtener una taza de la infusión. Cuélalo y permite enfriar.

2. Pela el kiwi y córtalo en cuartos.

3. En una batidora, mezcla el té, el kiwi y el agave. Sirve sobre hielo.

Salmon, la sardina o la tuna

Quizá lo ultimo que tenias pensado era que el pescado pudiera positivamente impactar el sueño, pero estos alimentos son una excelente fuente de serotonina y vitamina B6, además de que contienen una buena combinación de ácidos grasos Omega-3, magnesio y vitamina D, todos vitales para mejorar la calidad del sueño.

Avena

La avena es un alimento sumamente nutritivo y con una gran cantidad de fibra soluble. Esta disminuye los niveles de colesterol LDL, reduce el riesgo de enfermedades cardiacas, y ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. Y como si fuera poco también es una fuente de serotonina y melatonina, la cual relaja el cuerpo y le ayuda a dormirse.

El higo

Además una fruta deliciosa, el higo contiene altos niveles de potasio, magnesio, calcio e hierro, minerales que ayudan con el flujo sanguíneo, la contracción muscular y son clave para conciliar el sueño. Si tienes un antojo por algo dulce en la noche, el higo es una de tus mejores opciones. No solo ayuda con el insomnio pero debido a su contenido fibroso también ayuda a sentirte llena y mantener un nivel de azúcar estable.

Batata

La batata es uno de los tubérculos más nutritivos que existen. Altos en potasio, vitamina A, vitamina C, vitamina B6, melatonina, serotonina conllevan todos los elementos necesarios para brindarte una salud optima y un buen dormir.

