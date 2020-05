[VIDEO] Tigre de Bengala deambula por calle de Jalisco antes de ser enlazado por hombre

Como sacado de una película del Lejano Oeste, un video de un hombre enlazando a un tigre que se había escapado en México cobró relevancia en las redes sociales y se ha vuelto viral. El tigre escapó de una casa privada en la ciudad mexicana de Guadalajara, según el New York Post. El video fue capturado por una persona que conducía por Jalisco, un suburbio de la ciudad. El tigre estaba deambulando por una carretera hacia Chapala, otra ciudad mexicana, informó el periódico.

El video del incidente muestra a tres hombres corriendo tras el gato, uno de ellos llevaba una soga y otro una silla plegable. El video termina con el hombre que llevaba la soga enlazando al tigre y capturándolo, antes de recibir un fuerte jalón.

El video que fue compartido el 14 de mayo, ha tenido casi 500,000 visitas en Twitter y casi 7,000 likes al momento de escribir este reporte.

La policía fue notificada del tigre fugado; sin embargo, el hombre capturó al tigre y se fue antes de que llegaran los oficiales a la escena, informó el New York Post. Aquí está el video compartido por Politico México del hombre enlazando al tigre:

Un tigre que se paseaba por las calles de Jalisco fue atrapado por un hombre con sombrero y camisa blanca, que traía un lazo. https://t.co/AIUtkKWqkB

📹: CarlosWME pic.twitter.com/VhsUIZcY8A — POLÍTICO México (@politicomx) May 14, 2020

Un usuario de Twitter hizo una comparación entre este video y el popular documental de Netflix Tiger King. Escribió: “Donde estás exótico”. Otro usuario quiere ver más contenido como este video. Escribió: “Yo totalmente vería un programa llamado Tipo Mexicano Enlazan Cosas Peligrosas”.

Otros grandes escapes de animales salvajes

En el 2018, un jaguar se escapó de su hábitat en un zoológico de Nueva Orleans y atacó a otro ocho animales en el entorno, incluyendo cuatro alpacas, un emú, y un zorro, reportó The Guardian.

En febrero de 2020 un hipopótamo fue captado por las cámaras dando un paseo cerca de una gasolinera en Santa Lucía, en Sudáfrica. Santa Lucía se encuentra en el borde de una zona pantanosa y al parecer no es extraño ver a los animales rondando en el área, ya que es hogar de una gran población de hipopótamos, según un informe de ABC6

En Marzo de 2019 un elefante se separó de su manada y terminó vagando perdido por las calles de Meng’a Town en la provincia de Yunnan. En este video de CCTV+, se ve como los habitantes del pueblo permanecían calmados y le daban el espacio necesario para no alarmarlo y permitir que el mamífero confundido explorara el espacio desconocido mientras encontraba la salida. En el transcurso del episodio, el elefante destruyo unos 10 vehículos.

Wild Elephant Makes Trouble on Downtown Street in Southwest ChinaUsually the end of a bromance results in just hurt feelings, but when a wild elephant was forced from his herd by another male on Sunday, his anguish led to a lonely sojourn into Meng'a Town, southwest China's Yunnan Province, and the destruction of almost 10 vehicles. http://www.cctvplus.com/news/20190325/8106651.shtml#!language=1 Welcome to subscribe us on: Facebook: https://www.facebook.com/NewsContent.CCTVPLUS Twitter: https://twitter.com/CCTV_Plus LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cctv-news-content Instagram: https://www.instagram.com/cctvnewscontent/ Video on Demand: http://www.cctvplus.com If you are in demand of this video footage, please contact with our business development team via email: service@cctvplus.com 2019-03-25T08:54:30.000Z