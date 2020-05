Última Hora: Reportan tiroteo en Estación Aérea Naval Corpus Christi

Reportes preliminares informan sobre la presencia de un tirador activo cerca de la puerta norte de la Estación Aérea Naval Corpus Christi en Texas.

La página oficial de Facebook de NAS publicó la confirmación de que sus Fuerzas de Seguridad Naval respondieron a la presencia de un tirador activo a las 6:15 de esta mañan, hora local.

La Oficina de Información de la Marina de los Estados Unidos dijo en un comunicado que el tirador había sido “neutralizado” a las 7:30 a.m., y que la policía estatal y local estaban investigando.

El Daily Mail informó que el hombre armado “abrió fuego cerca de una entrada de la base”.

Los primeros en responder en la escena aconsejaron a los que estaban cerca, que permanecieran adentro y lejos de las ventanas.

La base aérea naval está actualmente bloqueada.

Daily Mail reportó que un cierre similar ocurrió en diciembre pasado, luego de que un hombre intentara atacar el sitio. Más tarde el sujeto se declaró culpable de destrucción de propiedad del gobierno y porte de armas.

Paul McCleary, periodista de Breaking Defense, dijo en Twitter que un miembro de la Fuerza de Seguridad resultó herido y que todas las puertas de las instalaciones permanecieron cerradas, mientras los socorristas procesaban la escena.

La policía de Corpus Christi confirmó el incidente en su página de Facebook.

Texas A&M University emitió un “código azul” y una advertencia para evitar que las personas llegaran al campus y las áreas circundantes.

Hasta el momento las autoridades de la base no han revelado ni la identidad del tirador sospechoso ni los móviles que lo llevaron a disparar.

En diciembre del 2019, Mohammed Alshamrani, un hombre armado con vínculos con Al-Qaida, mató a tres personas e hirió a ocho en la Estación Aérea Naval de Pensacola en Florida.

Esta noticia está en desarrollo.

