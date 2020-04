Francotirador asesina a 16 personas en tiroteo en Canadá: ¿quién es el dentista asesino?

Más de 16 personas fueron asesinadas cuando un hombre armado de 51 años se lanzó a un tiroteo en la zona rural de Nueva Escocia, Canadá, informaron las autoridades.

Las víctimas fueron asesinadas entre el sábado 18 de abril por la noche y el domingo 19 de abril, antes de que los agentes de la Policía Montada de Canadá abatieran al francotirador. Las víctimas incluyeron a personas que parecen haber sido elegidas al azar, dijeron funcionarios el domingo en una conferencia de prensa.

Dos policías fueron baleados y una, la agente de RCMP Heidi Stevenson, fue asesinada. Se espera que el otro oficial sobreviva.

Otras tres víctimas que fueron asesinadas, Lisa Mccully, Jamie Blair y Greg Blair, también han sido identificadas por miembros de sus familias. Las otras víctimas aún no han sido identificadas. Las autoridades dijeron que todavía están trabajando para determinar exactamente cuántas personas murieron y cuántas resultaron heridas durante el ataque. Los investigadores también están trabajando para descubrir el motivo que llevó al sujeto a cometer el espeluznante crimen.

Los disparos se extendieron por la provincia de Nueva Escocia, comenzando en Portapique, donde vivía el pistolero, terminando en una estación de servicio en Enfield.



El hombre identificado por la policía como el francotirador solitario trabajó como dentista en Dartmouth, Nueva Escocia, y era nativo de Nuevo Brunswick. Estaba vestido con un uniforme RCMP de imitación y conducía un vehículo hecho para parecerse a un crucero RCMP, según la policía.

El comisionado asistente de RCMP, Lee Bergerman, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa el domingo que el hecho fue terrible.

“Hoy es un día devastador para Nueva Escocia y permanecerá grabado en la mente de muchos en los próximos años. Lo que se ha desarrollado de la noche a la mañana es incomprensible y muchas familias están experimentando la pérdida de un ser querido. Eso incluye nuestra propia familia RCM”, dijo el funcionario. “Como tenemos que hacer lo que nos caracteriza debemos unirnos en un momento de necesidad y apoyarnos mutuamente. El impacto de este incidente se extenderá de un extremo a otro de la provincia”.

El primer ministro de Nueva Escocia, Stephen McNeil, dijo en un comunicado: “Nunca imaginé cuando me acosté anoche que me despertaría con la horrible noticia de que un tirador activo andaba suelto en Nueva Escocia. Este es uno de los actos de violencia más insensatos en la historia de nuestra provincia. Las palabras no pueden consolar a las familias afectadas por lo ocurrido durante las últimas 24 horas”.

Una de las víctimas, identificada como la agente Heidi Stevenson sirvió como oficial de la Real Policía Montada de Canadá durante más de 23 años, dijeron funcionarios de RCMP el domingo en una conferencia de prensa. A Stevenson le sobreviven su esposo y sus dos hijos, un hijo y una hija.

“Heidi respondió al llamado del deber y perdió la vida mientras protegía a los que servía”, dijo a los periodistas el comisionado Bergerman. “A principios de esta tarde me reuní con la familia de Heidi y no hay palabras para describir su dolor. Dos niños han perdido a su madre y un esposo ha perdido a su esposa. Los padres han perdido a su hija y muchos otros perdieron a un increíble amiga y colega.