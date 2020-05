Patrick Ewing, leyenda de la NBA, hospitalizado tras dar positivo por coronavirus

Patrick Ewing, ex leyenda de la NBA y entrenador en jefe del equipo de baloncesto masculino de Georgetown, anunció el viernes que dio positivo por coronavirus. El 22 de mayo, tuiteó: “Quiero compartir que he dado positivo con el COVID-19. Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera. Quiero animar a todos a mantenerse a salvo y a que se cuiden y cuiden a sus seres queridos”.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG — Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020

Ewing, de 57 años, que jugó en la NBA durante 17 años, 15 de ellos como miembro estrella de los New York Knicks, ha sido entrenador en jefe de los Georgetown Hoyas desde 2017. Georgetown Athletics publicó la siguiente declaración junto con el anuncio de Ewing: “Ewing ha elegido compartir su diagnóstico públicamente para enfatizar que este virus puede afectar a cualquier persona. Ewing está bajo cuidado y aislado en un hospital local. Es el único miembro del programa de baloncesto masculino de Georgetown que ha dado positivo con el virus.

Dos de los tres hijos de Ewing con su ex esposa Rita Williams asistieron a la escuela en Georgetown. Su hijo, Patrick Ewing Jr. , usaba la camiseta número 33 de su padre mientras jugaba baloncesto con el alma mater de su padre. Fue seleccionado por los Sacramento Kings en la segunda ronda del draft de la NBA de 2008, pero luego fue cambiado a los Knicks. Ewing Jr. nunca formó parte de la lista final de los Knicks, y pasó la mayor parte de su carrera en la Liga D de la NBA y jugando en el extranjero. Ahora tiene tres hijos propios.

La hija de Ewing, Randi, asistió a la Universidad de Fordham antes de transferirse a la Universidad de Louisville como jugadora de voleibol estrella. Su hija menor, Corey, asistió a la universidad en Georgetown, y se graduó en 2017.

Ewing jugó baloncesto en Georgetown durante cuatro años durante su carrera universitaria y ayudó a hacer al equipo masculino de la NCAA a ocupar el puesto No. 1 en la nación en su último año. En 1985, Ewing fue seleccionado No. 1 en el Draft de la NBA. Después de que los New York Knicks lo firmaran con un contrato de 10 años y 32 millones de dólares, fue elegido Novato del Año de la NBA y nombrado para el All-Rookie First Team de la NBA en su primer año como profesional.

Ewing habló sobre su aparición en ‘The Last Dance’ de Michael Jordan a principios de este mes

Ewing, cuya carrera histórica incluye ganar medallas de oro olímpicas con el equipo olímpico de baloncesto masculino de Estados Unidos en 1984 y 1992, ha sido dos veces incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto. Fue incluido por primera vez durante su carrera individual en 2008, y de nuevo en 2010, como miembro del “Dream Team”, que fue recientemente destacado en la serie documental de ESPN de Michael Jordan, The Last Dance.

En una entrevista con Rachel Nichols en The Jump a principios de este mes, Ewing discutió lo que era ver a Jordan continuar provocándolo en 2020. Jugaron en equipos rivales en el partido por el Campeonato de la NCAA cuando Ewing estaba en Georgetown y Jordan en la Universidad de Carolina del Norte, y se conocen desde que eran reclutas de la escuela secundaria.

“Podría haber sido muy diferente”, dijo Ewing. “Jugué 17 años, y jugamos contra los Bulls seis veces (en las semifinales de la conferencia). Sólo pudimos ganar en esos tiempos, y desafortunadamente, él no estaba allí. Así que ha estado hablando basura desde el primer día que lo conocí y sigue hablando basura y diciendo que nunca lo he derrotado cuando cuenta. Todavía no se ha parado.

Riendo, Ewing agregó: “Si lo llamo ahora mismo, todavía habla basura”.

Esta es la versión original de Heavy.com