Zakylen Harris: Niño de 7 años asesinado a tiros cuando viajaba en familia – Video

Zakylen Greylen Harris, un niño de apenas 7 años de Hickory, Carolina del Norte, murió el pasado miércoles luego de que un hombre abriera fuego contra el vehículo en el que la víctima viajaba con su madre y dos hermanos menores , según informaron las autoridades policiales.

Los agentes de Catawba fueron llamados al tiroteo poco después de las 11 p.m. a lo largo de Tate Boulevard SE, detalla ABC11.

La misma fuente informa que cuando los oficiales llegaron al lugar del tiroteo, encontraron a Zakylen Greylen Harris con un disparo en el cuello. El menor fue trasladado de urgencia al Catawba Valley Medical Center, pero el intento de salvar su vida fue en vano porque allí donde murió más tarde.

The mother believes the fatal shooting was the result of a road rage incident; however, the Hickory Police Department is exploring all possibilities.​ https://t.co/73EuY91bQ8 — ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) April 23, 2021

“Puedo decirles esto, los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Hickory actuarán incansablemente para que se haga justicia al cobarde que hizo esto”, dijo el jefe de policía de Hickory, Thurman Whisnant, durante una conferencia de prensa brindada el jueves por la mañana.

En el video difundido por el Departamento de Policía de Hickory se observa que el auto de la madre gira hacia Tate Boulevard antes de que aparezca el auto del sospechoso.



La madre y los dos hermanos menores de Zakylen resultaron ilesos, informaron las autoridades a cargo de la causa.

Arrestan a Douglas Wilson, de 23 años, como sospechoso de haber disparado la bala que mató a Zakylen Greylen Harris

*UPDATE** HOMICIDE INVESTIGATION **UPDATE** Yesterday at 7:53 p.m. Douglas Mason Wilson was arrested on charges of First Degree Murder for the homicide of seven year old Zakylen Greylen Harris that occurred on April 21, 2021. Wilson is detained with no bond. pic.twitter.com/C2ThQB6QIT — Hickory PD (@HickoryPD) April 23, 2021

WBTV, estación de TV afiliada a NBC, informa este viernes que la Policía de Hickory ha arrestado a Douglas Wilson, de 23 años, como principal sospechoso de haber matado al pequeño Zakylen Greylen Harris.

Whisnant, jefe de policía de Hickory, confirmó este viernes que Wilson fue localizado en un hotel en Hickory el jueves por la tarde, e inicialmente fue detenido por órdenes de arresto no relacionadas emitidas por la Oficina del Sheriff del condado de Catawba.

Más tarde, los investigadores acusaron a Wilson de asesinato en primer grado por la muerte de Harris, informa la citada fuente.

Se creó un GoFundMe para honrar la memoria de Zakylen y apoyar a su familia, destaca WBTV.

¿Douglas Wilson reaccionó con un disparo por una mala maniobra de la madre de Zakylen?

Jeff Young, capitán de la Policía de Hickory, habló públicamente sobre la trágica muerte de Zakylen y dio detalles del episodio que terminó con la vida del niño de 7 años.

De acuerdo a WBTV, la madre les dijo a los investigadores que encendió la señal de giro y se dirigió al carril derecho, en el camino de la camioneta.

Breaking Hickory- police are out along Tate Boulevard in the area of the shooting looking for shell casings. They’re also using metal detectors in the area after the fatal shooting of a 7-year old. pic.twitter.com/L5VtnKCXIF — Dave Faherty (@FahertyWSOC9) April 22, 2021

“Ella dijo que cortó el camino del otro conductor, pero no intencionalmente”, dijo Young.

Durante su testimonio, la madre de Zakylen contó que escuchó a alguien gritar y vio a una mujer rubia en el asiento de acompañante de la camioneta. Casi en simultáneo, hubo un destello.

“Su cristal trasero se rompió… Ella mira hacia atrás y ve que le dispararon a su hijo”, confirmó el capitán Young.

Ante esta desesperante situación, la madre de Zakylen se detuvo a un lado de la carretera pero la camioneta, presuntamente conducida por Wilson, siguió avanzando “a gran velocidad”, agregó Young.

LEER MÁS: Tiroteo en San Diego deja un muerto y varios heridos: ¿Quién es el sospechoso?

Sigue a AhoraMismo en Instagram