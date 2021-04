Tiroteo en San Diego deja un muerto y varios heridos: ¿Quién es el sospechoso?

Un muerto y al menos cuatro heridos fueron la consecuencia de un tiroteo ocurrido este jueves por la noche en San Diego. La policía local informó que hay un sospechoso detenido, quien sería el responsable de los disparos.

JUST IN: San Diego police are investigating at least one deadly shooting Thursday night in the downtown area. https://t.co/spR0wNZhjt — FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) April 23, 2021

Andra Brown, teniente de la sección homicidios de la policía de San Diego, informó que los agentes detuvieron a un hombre, sindicado como sospechoso, quien sería el autor de los disparos que dejaron un muerto y varios heridos.

#BREAKING shooting in downtown #SanDiego near 5th and Island Ave. Officer on scene tells me this was not a mass shooting but people were hurt. @nbcsandiego pic.twitter.com/JxzyzXtV5Z — Dana Griffin (@DanaGriffinNBC) April 23, 2021

El detenido fue trasladado a un hospital de la zona adonde se le proveyó atención médica luego de resultar herido por el ataque por parte de un oficial de policía con una pistola Taser, informó la CNN.

Andra Brown no informó el nombre del sospechoso detenido, aunque aportó algunas precisiones al respeto. Se trata de un hombre de test clara nacido en 1988.

De acuerdo a ABC News, el sospechoso participó de un pleito con otros hombres en plena calle. Aparentemente hubo insultos y acusaciones verbales. Dicho episodio habría derivado en la balacera. La policía de San Diego aseguró que está investigando para dar con el móvil del crimen.

Disparos a las 10:30 PM

La agencia The Associated Press informó que los disparos se oyeron alrededor de las 10:30 PM del jueves 22 de abril.

El hecho ocurrió en Gaslamp Quarter, un barrio del centro de la ciudad de San Diego conocido entre los locales por su ajetreada vida nocturna.

La víctima fatal fue atacado en la zona de un estacionamiento de un hotel. Ese disparo habría sido el primero de la balacera. Cuando el atacante dio su cometido de matar, comenzó a caminar calle arriba.

One person was killed and four others were wounded when a suspect fired shots in downtown San Diego last night. Here is everything you need to know about the investigation. https://t.co/Ee4zJlmTOM — Amber Frias (@amberfriastv) April 23, 2021

En su intento de huida se habría topado con otros hombres, cuya relación con la víctima fatal de momento se ignora. Ante las acusaciones de ese grupo, el atacante volvió a abrir fuego e hirió a cuatro personas.

La víctima, un hombre de 28 años

De acuerdo a ABC News, la víctima fatal de la balacera registrada este jueves por la noche en San Diego es un hombre de 28 años. Su nombre no fue trascendió en los medios de comunicación.

El tirador hirió a cuatro personas. En un momento, reportes de prensa indicaron que el número de heridos había sido de tres personas. El dato implicaba un error.

Es que uno de los heridos recibió atención médica en el lugar, provisto por la ambulancia y los paramédicos que acudieron tras el llamado de emergencia.

Otras tres personas, con heridas más considerables, fueron ingresadas a hospitales de la zona.

El distrito de Gaslamp Quarter se encuentra convulsionado en las primeras horas del viernes. Abunda la presencia de agentes policiales. Las fuerzas de seguridad cortaron varias cuadras a la redonda del lugar del hecho para acelerar en la investigación.

El canal de San Diego NBC7 informó que la policía tiene por delante la ardua tarea de investigar a varios testigos que presenciaron el hecho y escucharon los disparos. Ocurre que se trata de una zona muy concurrida, con gran presencia de hoteles, bares y restaurantes.

