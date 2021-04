Jonathan Pentland: Sargento del Ejército ataca a joven negro en Columbia – Video

Jonathan Pentland es un Sargento de Primera Clase (SFC, por sus siglas en inglés) del Ejército de EE.UU. que está siendo investigado por un video viral de Columbia, Carolina del Sur. Pentland, de 42 años, tiene su base en Fort Jackson en Columbia, según fotos ahora eliminadas en la página de Facebook de su unidad. Pentland fue identificado por usuarios de redes sociales el martes 13 de abril de 2021, un día después de que el video fuera publicado.

El video, que se puede ver a continuación, muestra a Pentland empujando, amenazando y gritando a un joven negro, que solo ha sido identificado como Deandre, en el vecindario de Columbia donde vive Pentland. Se puede escuchar a Pentland en el video, que se publicó en Facebook, diciéndole a Deandre que se fuera del vecindario y cuestionándolo cuando dice que él también vive allí. El incidente tiene lugar en una acera pública en la la comunidad planificada The Lakes at Barony Place del vecindario Summit, en Columbia, según la mujer que lo publicó. Ella dijo que Pentland también rompió el teléfono de Deandre.

Después de que cientos de usuarios de Twitter enviaron el video a cuentas asociadas con Fort Jackson, muchos acusaron a Pentland de mostrar un comportamiento racista y preguntaron si el Ejército lo aprobaba.

El general en jefe de Fort Jackson, Milford Beagle Jr., tuiteó: “Esto de ninguna manera es tolerado por ningún servicio miembro. Llegaremos al fondo de esto lo antes posible”.

Beagle agregó en Facebook al día siguiente: “Los funcionarios de Fort Jackson están al tanto del video tomado en la Cumbre y tiene toda nuestra atención. Este tipo de comportamiento no es consistente con nuestros Valores del Ejército y no será tolerado. Hemos comenzado nuestra propia investigación y estamos trabajando con las autoridades locales. Gracias a la comunidad por informarnos sobre esto y llegaremos al fondo de esto lo antes posible “.

El Departamento del Sheriff del condado de Richland dijo en Twitter el 14 de abril que el alguacil Leon Lott “se reunirá hoy con funcionarios electos y representantes de varias organizaciones para discutir el incidente de Summit. Somos conscientes del perturbador video y nos hemos tomado este incidente en serio. Después de la reunión, se dará a conocer más información públicamente”.

El departamento del alguacil agregó en Facebook: “El alguacil Lott se da cuenta de la importancia de publicar información correcta rápidamente, ya que se ha distribuido mucha información incorrecta a través de Facebook y otras redes sociales. Queremos asegurarnos de que la comunidad sepa que este incidente ha sido una prioridad para nuestro Departamento. El video en sí mismo es muy perturbador y ha ayudado enormemente en nuestra investigación. Se proporcionará más información cuando esté disponible”. Los manifestantes se reunieron en el vecindario de Pentland al frente de una conferencia de prensa programada para las 5 p.m.

HAPPENING NOW: Protesters are here at the home of one man (confirmed he’s stationed at Fort Jackson) who in a video was getting into an argument with another man. We are working to get the video for you. Expecting a news conference shortly. @wachfox pic.twitter.com/qU6yN9J8Xq — Sooji Nam (@sooji_namtv) April 14, 2021

Pentland y su esposa, Cassie Pentland, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Heavy. El Departamento del Sheriff del condado de Richland y los representantes de los medios de comunicación de Fort Jackson y el Ejército de los EE.UU. tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios y más información.

El portavoz de Fort Jackson, L.A. Sully, dijo al Charleston Post and Courier en un comunicado: “Este tipo de comportamiento no es coherente con los valores de nuestro ejército y no será tolerado. Hemos comenzado nuestra propia investigación y estamos trabajando con las autoridades locales”.

Esto es lo que debes saber sobre el SFC Jonathan Pentland y el video viral:

1. Se puede escuchar a Pentland en el video diciendo ‘¿Qué es lo que estás haciendo aquí?’ ‘Puedes irte o te llevaré fuera de aquí’ y ‘Estás en el vecindario equivocado, hijo de p…”

Twitter, I’m told this super douche lives in The Summit in Columbia, South Carolina. If you recognize him, please DM me — I want to make sure the name I have is accurate before I blast it all over social media. pic.twitter.com/LYAVzL2FaE — Angry Staffer (@Angry_Staffer) April 13, 2021

El video viral de 3 minutos no muestra qué llevó a Pentland a enfrentarse al joven negro en una acera de su vecindario de Columbia. Empieza con Pentland diciéndole a Deandre: “Vete ahora mismo”. Deandre le dice a Pentland que llame a la policía y la esposa de Pentland, Cassie Pentland, le dice que ya los han llamado. Se puede escuchar a la pareja diciéndole a Deandre que estaba “provocando peleas” con la gente del vecindario.

Pentland luego le pregunta: “¿Qué es lo que estás haciendo aquí?” y Deandre responde: “Caminando”. Pentland luego dice: “Entonces camina”. Se puede escuchar a Deandre diciendo que está caminando de regreso a su casa, y la esposa de Pentland interviene y dice: “Bueno, ya llevas aquí como 15 minutos”, y ambos Pentland le dicen que siga caminando. “Aléjate”, dice Pentland. “Aléjate ahora mismo. ¿Necesitas ayuda? Estoy feliz de ayudar”. Pentland luego niega haber golpeado a Deandre.

“Hay una diferencia entre empujarte”, se puede escuchar decir a Pentland. Luego le dice que está “agrediendo al vecindario”, y luego, cuando Deandre comienza a caminar por la acera, Pentland lo empuja violentamente en el hombro, levantándolo. El SFC Pentland dice entonces: “Es mejor que te vayas”, y luego grita: “Te vas. Estás hablando con mi esposa en este momento”.

Pentland dice: “O te vas o te voy a sacar tu cu.. de aquí”. Deandre le dice a Pentland que no lo toque y Pentland dice: “¿Qué vas a hacer?” Luego dice: “Vámonos, vámonos. Estoy a punto de hacerte algo. Será mejor que empieces a caminar ahora mismo… Estás en el vecindario equivocado, hijo de p…. Sal.”.

Deandre luego le dice a Pentland que vive en el vecindario y Pentland pregunta: “¿Dónde? ¿Dónde está tu casa? ¿Cuál es tu dirección?” El joven dice que no tiene que decírselo y la esposa de Pentland luego dice: “Tal vez deberíamos acompañarlo a la casa”. El soldado luego dice: “Ahora mismo estás acosando al vecindario… Somos una comunidad unida. nosotros cuidamos de cada uno… nunca te había visto antes en mi vida”.

Pentland luego se acerca a la cara de Deandre y dice: “Míralo, maldita sea, no estoy jugando contigo. O mueves el cu.. o yo te voy a mover… Estoy a punto de mostrarte lo que puedo hacer. Será mejor que te vayas. Aléjate”.

2. La mujer que publicó el video dijo que la policía les dijo a los testigos que solo podían acusar a Pentland de daño malicioso a la propiedad y no de asalto

El video fue publicado en Facebook por una mujer de Columbia, Shirell Johnson, quien dijo que caminaba por el vecindario con una amiga, Vinnetta Yvonne Knight Osborne, la noche del lunes 12 de abril de 2021, cuando vio el incidente. Johnson dijo en una publicación de Facebook que el video fue grabado por una “jovencita”, Shadae McCallum, y que se lo entregó para que lo publicara en redes. Johnson dijo que ella, Shadae y su amiga no conocían a Deandre antes del lunes por la noche.

“Ella vio al joven angustiado y supo que no había hecho nada malo, ¡así que comenzó a grabar videos por su seguridad! (Chica inteligente). Ella me envió el video anoche y obtuve autorización para publicarlo”, escribió Johnson en Facebook el 13 de abril. “Me he puesto en contacto con D (como lo llamo ahora) para ver cómo están él y la joven Shadae, quien hizo el video. Ambos están bien, pero aún lo están procesando. ¡Anoche todos nos unimos porque notamos a un joven en apuros y resultó que era negro!”.

La mujer que filmó el video, Shadae McCallum, también lo publicó en Twitter.

I went for a walk yesterday evening and I encountered a young man (Deandre)in distress. I decided to record the incident in order to protect this black man from possibly becoming a statistic pic.twitter.com/fdgfAmc6zb — Shadae (@ShadaeMccallum) April 14, 2021

McCallum tuiteó: “Salí a caminar ayer por la noche y me encontré con un joven (Deandre) en apuros. Decidí registrar el incidente para proteger a este hombre negro de posiblemente convertirse en una estadística. También hubo una parte que no registré del hombre más alto que le quitó el teléfono de las manos a Deandre y lo pisó. El hombre más alto también empujó a Deandre varias veces fuera de cámara”.

En una versión más extensa del video publicado por Johnson se puede escuchar a Deandre decirle a Pentland que no lo conoce y preguntarle su nombre, que Pentland se niega a darle. Le pregunta a Pentland si es un “oficial de la ley”, y Pentland responde: “Estoy a punto de echarte. Puedo hacer muchísimo más de lo que crees que puedo. Solo sigue adelante”.

Se puede escuchar a la esposa de Pentland, Cassie, decirle a Deandre: “Señor, está actuando como un niño. Siga adelante. Te peleaste con alguna jovencita cualquiera que es una de nuestras vecinas”. Se puede escuchar a Deandre diciéndole que no se peleó con nadie, y que fue él quien hizo que alguien corriera hacia él”. El video termina cuando Johnson y su amiga se acercan e intervienen.

Johnson agregó: “Esperamos con él hasta que llegó el oficial y repetidamente le informamos que D fue agredido (no vieron la segunda instancia) cuando se golpeó la mano y su teléfono se cayó y se partió. ¡El oficial nos dijo que su supervisor le dijo que solo podía acusar al hombre blanco de daño intencional a la propiedad y no de asalto!”.

McCallum dijo en Twitter: “Cuando llegó el oficial, dijo que el hombre más alto solo podía ser acusado de intenciones maliciosas de propiedad a pesar del video que mostraba a Deandre siendo agredido. Aunque estoy muy agradecida de que Deandre haya podido llegar a casa sano y salvo, esta situación fue surrealista”.

Añadió: “Una cosa es ver este tipo de incidentes en video, pero otra es verlos pasar frente a ti. También estoy agradecida por las dos mujeres que vinieron y llevaron a Deandre en otra dirección hacia un lugar seguro”. McCallum agregó en un tweet del 14 de abril: “Deandre está bien, solo conmocionado y abrumado”.

Sheriff Lott will meet with elected officials and reps of various organizations today to discuss the Summit incident. We are aware of the disturbing video and have taken this incident seriously. After the meeting, more information will be released publicly. — Richland County Sheriff's Dept. (@RCSD) April 14, 2021

Según Johnson, Deandre vive en el vecindario de Summit, no lejos de donde ocurrió el incidente, en una comunidad planificada llamada The Lakes at Barony Place. Ella dijo que ha estado “caminando muchas veces y vive en la cima”. Ella agregó: “Deandre estuvo tranquilo en todo momento”.

Johnson agregó: “Vinnetta y yo solo queríamos llevar a D a la seguridad porque la situación se estaba saliendo de control y ese tipo blanco estaba muy enojado y gritándole que lo dominaba. Dimos la vuelta para sacarlo de esa situación porque nos negamos a ver a D ir a la cárcel o tirado allí muerto simplemente porque era negro. ¡¡¡Lo único que hizo fue ser negro mientras caminaba!!!”.

Los residentes de Columbia se han comunicado con el Departamento del Sheriff del condado de Richland (RCSD, por sus siglas en inglés) para preguntar por qué no se presentaron cargos. Una mujer escribió en Facebook en la página del Departamento: “¿Por qué Jonathan Pentland solo emitió una citación por daños a la propiedad cuando está en un video agrediendo claramente a un joven y había varios testigos que afirmaron haber visto la agresión? ¿Quién fue el supervisor de RCSD que emitió la directiva de no proceder con los cargos de agresión? ¿Por qué no se presentaron los cargos correspondientes? ¿Es esta la narrativa que el RCSD quiere apoyar, que un extraño puede acercarse a usted durante su caminata de la tarde y agredirlo sin consecuencias?”.

3. Pentland ha trabajado como instructor de ejercicios en Fort Jackson y fue ascendido recientemente en 2020

Pentland ha estado en Fort Jackson, Columbia, desde al menos 2019 y ha trabajado como sargento de instrucción en la guarnición, según las fotos de la página de Facebook del 1.er Batallón del 61° Regimiento de Infantería “Roadrunners” Fort Jackson SC, que parece haber sido eliminada desde que el incidente con Pentland se volvió viral.

Según un documento del Secretario del Ejército, Pentland fue ascendido a SFC en abril de 2020.

Según su sitio web, la instalación, que lleva el nombre de Andrew Jackson, es un centro de entrenamiento del ejército de EE.UU. El sitio web explica, “Fort Jackson es el hogar de nuevas instalaciones y escuelas de capacitación; incluido el Instituto de Apoyo a Soldados del Ejército de EE.UU., el Centro y Escuela de Capellanes del Departamento de Defensa y la Academia de Defensa para la Evaluación de Credibilidad. Hoy en día, Fort Jackson es el centro de Entrenamiento de Entrada Inicial más grande y activo de todo el Ejército de los EE.UU. Y entrena al 50 por ciento de todos los soldados y el 60 por ciento de las mujeres que ingresan al ejército cada año”.

4. Pentland tenía su base anteriormente en Fort Drum, como parte del Equipo de Combate de la 1ra Brigada, 10a División de Montaña

Antes de que Pentland tuviera su base en Fort Jackson, estuvo en Fort Drum, Nueva York, donde formó parte del Equipo de Combate de la 1a Brigada, 10a División de Montaña, según las fotos de Facebook en la página de la unidad.

Pentland también pasó un tiempo como parte del 1er Batallón, 38° Regimiento de Infantería, 1er Equipo de Combate de la Brigada Stryker, con sede en Fort Carson, Colorado, según su página de Facebook. También pasó tiempo con la Compañía de Batalla 1-32 de Infantería en Fort Drum, según su página de Facebook.

5. Pentland es un nativo de Idaho que es dueño de su casa en el vecindario de Columbia desde mayo de 2020

Pentland es originario de Mountain Home, Idaho, según su anuncio de boda de 2006. Él y su esposa, Cassie Dalrymple Pentland, tienen dos hijos pequeños, un niño y una niña, según su página de Facebook.

Pentland y su esposa compraron su casa en The Lakes at Barony Place en mayo de 2020 por 282.900 dólares, según registros públicos. La casa era a estrenar cuando la compraron. Su vivienda fue construida por los planificadores del desarrollo, DR Horton, en 2019, revelan los registros públicos del condado de Richland. La casa se compró con un préstamo hipotecario VA, según los registros.

Pentland hizo privada su cuenta de Instagram después de que el video se volviera viral, y también limitó la información pública disponible en su página de Facebook. El perfil de Facebook muestra fotos de sus hijos y con su esposa. Una de los únicos posteos públicos disponibles es en el que Pentland le desea a su esposa un feliz cumpleaños, el 14 de abril de 2011. Su perfil también es principalmente privado. En Instagram, la descripción de su perfil simplemente dice: “Nada que decir”.

