Video: así arrestaron a mujer con demencia en Colorado: ¿Abuso policial?

Este martes fue difundido un video que muestra el arresto de una mujer de 73 años que sufre demencia senil. El hecho, reportado por la CNN, ocurrió en Loveland, Colorado, en el mes de junio de 2020. La difusión de las imágenes vuelve a poner en el centro del debate el supuesto accionar abusivo de las fuerzas policiales en los Estados Unidos.

La mujer, de 73 años, identificada como Karen Garner, sufre demencia senil. Sus abogados denunciaron penalmente a los tres oficiales de policía y al sargento que participó del operativo de detención, en junio de 2020.

Karen Garner fue detenida por retirarse de un supermercado de la cadena Walmart sin pagar el importe de su compra, 13 dólares con 88 centavos, tal como informó The New York Times.

En las imágenes se aprecia como la mujer acelera el paso al ver al policía, visiblemente asustada por la presencia del agente. El policía, cuyo nombre es Austin Hopp, le indica que debe arrestarla por el ilícito que acababa de cometer. Al no obtener respuesta, se arroja sobre el cuerpo de Garner y la tira al suelo, completamente cubierto por la nieve.

“Alto, alto”, indica el policía. La mujer simplemente le responde que está yéndose a su casa. “Voy a casa”, dice Karen Garner.

La mujer, imputada por robo al supermercado Walmart, alega por medio de su defensa no solo que no estaba en sus cabales al momento de cometer el presunto robo. Sino que además pretende acusar a los policías por uso indebido de la fuerza.

District Attorney’s Office Calls For Official Review Of Controversial Arrest Of Karen Garner https://t.co/S8WPzW9dfg pic.twitter.com/FjlxwTjLIn

— CBSDenver (@CBSDenver) April 20, 2021