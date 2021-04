Un chofer de Uber fue brutalmente atacado en el condado de Pinellas, Florida, por Michele Stilwell, una pasajera que ahorcó y mordió a su víctima de turno mientras era filmada por distintos testigos que registraron el violento episodio con sus teléfonos móviles.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas. los registros muestran que Michele Stilwell, de 55 años y residente de St. Petersburg (Florida), estaba en un Uber alrededor de las 4:45 p.m. el pasado sábado 17 de abril cuando comenzó a asfixiar al conductor mientras él estaba al volante, primero usando sus manos y luego sus brazos.

Los investigadores del caso agregaron que la víctima intentó detenerse, pero Stilwell se arrastró hasta la parte delantera del vehículo y le mordió la nuca hasta dejarle una severa herida sangrante.

VideoVideo related to michele stilwell: enfermera de florida golpea y muerde a chofer de uber – video 2021-04-23T15:56:32-04:00

El expediente policial consignado por la cadena WKMG-TV señala que tanto Stilwell como la víctima lograron ser separados por testigos que observaban la violenta escena, mientras las autoridades policiales de Pinellas arribaban al lugar.

Stilwell fue encarcelada por dos delitos graves de agresión agravada y manipulación de un testigo, informa la cadena WFLA-TV.

Michele Stilwell, 55, a licensed nurse in Florida, strangled and bit an Uber driver during an unprovoked attack in St. Petersburg

When are we going to address the elephant in the room

Mental illness in America~ pic.twitter.com/pWGaDYkR1a

— 🇭ip~ (@TruthInBytes) April 21, 2021