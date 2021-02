Espectacular erupción del volcán Etna paraliza a Italia – Fotos y videos

El volcán Etna, de 3.330 metros sobre el nivel del mar (msnm) y ubicado cerca de Catania, Italia, volvió a regalar impresionantes explosiones durante la noche de este miércoles que mantienen en vilo a toda la población local.

Si bien Infobae subraya que el volcán Etna, el más activo de Europa, viene mostrando actividad desde hace varios meses, el dato particular pasa por que hoy en día los cuatro cráteres de la cumbre se encuentran en movimiento constante.

Obnubilados por el espectáculo natural, residentes de Catania como así también distintos fotógrafos lograron captar las espectaculares erupciones del Etna y luego compartieron el material a través de las redes sociales.

TGweb GEOSCIENZE News – L'attività dell'Etna da ottobre 2020 a gennaio 2021 (3 febbraio 2021)È online la nuova puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) realizzato in collaborazione con ANSA – Scienza & Tecnica. Nella prima parte dedicata all’approfondimento scientifico, il ricercatore Boris Behncke ci parla dell'attività dell'Etna da ottobre 2020 a gennaio 2021. Nella seconda parte dedicata al bollettino sismico, il… 2021-02-03T15:11:48Z

Boris Behncke, vulcanólogo perteneciente al Observatorio Etneo de Catania, documenta con videos las increíbles explosiones en la cumbre del Etna, los cuales publica en su cuenta de Twitter.

Beautiful Strombolian activity at #Etna's Southeast Crater at sunset on 3 February 2021. View is from 5 km to the northeast (not my home this time!). Currently all four summit craters of Etna are erupting, last happened in 1998-1999.

Music is by myself, called "Arrancando". pic.twitter.com/PwgkVAO9S9

— Boris Behncke (@etnaboris) February 4, 2021