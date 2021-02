Nevada histórica azota a Nueva York y suspenden la vacunación – Fotos y videos

La ciudad de Nueva York es testigo de una impactante tormenta de nieve que, lógicamente, terminó provocando la cancelación momentánea de la vacunación contra el COVID-19 y la suspensión de miles de vuelos internos e internacionales, entre otras consecuencias.

Según informa la CNN, la impactante nevada que vivió Nueva York en las últimas horas fue la culpable de importantes complicaciones en el transporte y el cierre de los sitios de vacunación contra el coronavirus. Asimismo, dicho medio señala que hasta hubo se encendieron las alarmas por la posible mayor marejada ciclónica desde la súper tormenta Sandy, en 2012.

Por su parte, el NY Times informa que este martes los neoyorquinos amanecieron con 7.2 pulgadas -unos 18 centímetros- de nieve, cifra que supera los 4.8 pulgadas -poco más de 12 centímetros- del invierno pasado.

La tormenta invernal en el noreste de Estados Unidos afectó el transporte público, provocó el cierre temporal de algunos centros de vacunación y la suspensión de las clases presenciales https://t.co/9qcOZdu5rJ pic.twitter.com/DqgyMHnBco — CNN en Español (@CNNEE) February 2, 2021

“Quiero que los neoyorquinos me escuchen alto y claro, quédense en casa y fuera de las carreteras”, pidió el gobernador local Andrew Cuomo, quien ante la grave situación climática optó por declarar el estado de emergencia en 44 condados neoyorquinos.

Según un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional citado por NY Times, se trata de la tormenta de nieve más grande desde una tormenta de nieve récord de 2016.

New York City was covered in more than 17 inches of snow by early Tuesday — more than in all of last winter. The snowstorm was the biggest since a record-setting blizzard in 2016. https://t.co/vUT8t3SawF — The New York Times (@nytimes) February 2, 2021

“La tormenta todavía se está desarrollando. Todavía se está intensificando. Es una tormenta masiva”, dijo el meteorólogo Tom Sater, de la CNN.

El último reporte del Servicio Meteorológico Nacional Región Este, publicado este martes, informa que “las bandas de nieve continúan girando alrededor de la tormenta frente a la costa noreste esta tarde. La tormenta continuará moviéndose muy lentamente hacia el noreste hacia Nueva Escocia esta tarde y esta noche”.

Bands of snow continue to rotate around the storm off the Northeast coast this afternoon. The storm will continue to move very slowly to the northeast toward Nova Scotia this evening and tonight. pic.twitter.com/GALKoJdNLF — NWS Eastern Region (@NWSEastern) February 2, 2021

Suspenden la vacunación contra el COVID-19 en Nueva York y cancelan miles de vuelos por la tormenta

Mientras que todos los sitios de vacunación de COVID-19 en Nueva York fueron cerrados este lunes debido a la tormenta de nieve, los vacunatorios de SUNY Stony Brook, Jones Beach, Aqueduct Racetrack, el Javits Center y el Westchester County Center también permanecieron cerrados este martes, dijeron las autoridades citadas por la CNN.

Ante este imprevisto, el alcalde De Blasio dijo que las citas se podrán reprogramar y que Nueva York podrá ponerse al día “rápidamente”, de acuerdo a lo que consigna la cadena de noticias.

En tanto, la cancelación de vuelos desde y hasta Nueva York se vio duramente afectada.

#WinterStorms are causing major cancelations in the US. Today 1,647 flights have been canceled, & 443 flights tomorrow have already been canceled. Stay up-to-date on https://t.co/lkIIxNgPlK

Cancelations: https://t.co/cOoVq6YoDd

Misery Map: https://t.co/HUMwwwtEqr#Blizzard2021 pic.twitter.com/7t5Hh2zB9n — FlightAware (@flightaware) February 1, 2021

Según Flightaware.com, más de 1.300 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados de manera preventiva antes del noreste. Ya para el lunes por la noche, el número de vuelos internos e internacionales cancelados se incrementó a cerca de dos mil.

La misma fuente señala que para este martes también se cancelaron unos 500 vuelos.

Las redes sociales se hicieron eco de la nevada récord en New York y alrededores

A través de las redes sociales, miles de neoyorquinos compartieron fotos y videos que registran la histórica tormenta de nieve que atraviesa Nueva York y zonas aledañas.

“Así lució hoy #TimeSquare #NewYork #Manhattan tras la fuerte tormenta invernal que azotó la costa este de EEUU Bandera de Estados Unidos. Suspendió vuelos, cerró sitios de vacunación y Nueva York y Nueva Jersey declararon estado de emergencia”, escribió el geólogo Sergio Almazán en su cuenta de Twitter, publicación que acompañó con un compilado de la nevada en la Gran Manzana.

Así lució hoy #TimeSquare #NewYork #Manhattan tras la fuerte tormenta invernal que azotó la costa este de EEUU 🇺🇸

Suspendió vuelos, cerró sitios de vacunación y Nueva York y Nueva Jersey declararon estado de emergencia.#NewYorkCity #snow #SnowStorm2021

Vía @CrocOfficiel pic.twitter.com/VqwSkekuWs — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) February 2, 2021

Otro usuario de Twitter sumó imágenes del vecindario donde vive en Nueva York y escribió: “Mi rincón de la ciudad de Nueva York durante la # tormenta de nieve de ayer #NUEVA YORK #nieve #Brooklyn #fotografia urbana”.

Nueva York bajo nieve. Video enviado por Jaime Cervantes, barranquillero en esa ciudad. pic.twitter.com/95Plkpe8wd — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) February 2, 2021

🇺🇸 | ESTADOS UNIDOS Nueva York podría recibir la peor nevada en muchos años, con acumulaciones de nieve de hasta 18 pulgadas.

Las clases presenciales y vacunaciones contra el covid-19 han sido suspendidas.#USA #NY #NewYork

pic.twitter.com/pdcxKQG6Rz — Coronavirus NEWS🇺🇳 (@CoronavirusNewv) February 2, 2021

#NuevaYork Sistema Meteorológico Nacional emitió alerta de tormenta nieve q podría producir acumulación de entre 14 y 18 pulgadas, entre lunes y martes. Alerta de fuertes vientos, inundaciones . Suspensión clases y alerta en carreteras para Nueva York, New Jersey y Connecticut pic.twitter.com/0ZrBTDwdJX — Karina Cartagena (@karicartagena_) February 1, 2021

Por su parte, WIONews informa que “los vuelos se cancelaron, las principales carreteras cerraron y las vacunas se vieron afectadas por una poderosa tormenta de invierno que azota la mayor parte de los EE. UU., Cubriendo gran parte de la región noreste con fuertes nevadas”.

Flights cancelled, major highways shut, and vaccination impacted as a powerful winter storm engulfs major parts of the US, blanketing much of the Northeast region in heavy snow. WION's @susanmtehrani gets us this ground report from New York pic.twitter.com/ocQHofxZge — WION (@WIONews) February 2, 2021

“No se equivoquen: esta tormenta traerá fuertes nevadas y hará que viajar sea peligroso en todos los vecindarios de nuestra ciudad”, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

LEER MÁS: Estados Unidos reporta casos de la variante sudafricana del COVID-19

Sigue a AhoraMismo en Instagram