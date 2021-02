Raymond Weber: el hombre de California que transmitió asesinatos en vivo en Instagram

Raymond Weber, de 29 años, fue arrestado el sábado 30 de enero luego de que la policía de Vacaville, California, confirmara que el hombre se transmitió en vivo junto a los cuerpos de dos mujeres dentro de un apartamento. El Departamento de Policía de Vacaville publicó originalmente sobre el incidente este sábado y dijo que el equipo SWAT estaba respondiendo a una escena activa con un sujeto atrincherado.

En una actualización de la situación, el departamento de policía indicó que recibieron informes de que un hombre se estaba transmitiendo en vivo en un departamento, armado y con “dos mujeres tiradas en el piso, sin moverse”. Cuando finalmente pudieron entrar al apartamento, arrestaron a Weber y localizaron a las dos mujeres. El departamento de policía dijo que ambas habían fallecido, pero no proporcionó más detalles sobre sus identidades o causas de muerte en espera de la notificación a los familiares.

Weber está detenido en la cárcel del condado de Solano, donde fue acusado de dos cargos de asesinato, dijo la policía.

La policía dice que los intentos de negociación con Weber no tuvieron éxito

En la publicación del Departamento de Policía de Vacaville sobre el incidente del sábado, las autoridades dijeron que recibieron una llamada sobre la situación alrededor de las 12:42 AM del 30 de enero. La persona que llamó le dijo al operador que un hombre estaba dentro de un apartamento en Rocky Hill Veterans Apartments, ubicados en Rocky Hill Road al 582, y apareció armado.

La persona que llamó le dijo a la policía que el hombre había transmitido en vivo en las redes sociales un video de sí mismo en el apartamento y que ella podía verlo sosteniendo una pistola. También dijo que había dos mujeres que no se movían en el piso del apartamento. Los oficiales que respondieron informaron que Weber estaba atrincherado en el apartamento pero no tuvieron éxito con las negociaciones. El informe policial continuó:

Por precaución, las otras unidades en el edificio de apartamentos fueron evacuadas mientras se desplegaban dispositivos de distracción y agentes químicos en un intento de que el hombre se rindiera. Finalmente, los agentes entraron al apartamento y encontraron al hombre escondido dentro. Después de una breve lucha, durante la cual un oficial utilizó una pistola Taser, el hombre fue detenido aproximadamente a las 8.32 de la mañana.

La investigación sobre el incidente está en curso y las identidades de las dos mujeres se mantienen en secreto hasta que se notifique a sus familias.

Weber fue buscado con una orden judicial pendiente y también en 2014 por ser vinculado con la muerte de su novia

Weber era conocido por las autoridades, según dijo la policía, y lo buscaban con una orden de arresto pendiente por “varios delitos, incluidos agresión doméstica y asalto con un arma mortal”, decía la publicación de Facebook. Los registros de arrestos de la cárcel del condado de Solano indican que el joven de 29 años enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado relacionados con el incidente del sábado, además de sus cargos anteriores en otro condado.

Weber también fue arrestado en 2014 en relación con la muerte de su novia, según muestra un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Sacramento. El 3 de abril de 2014, el Departamento de Policía de Sacramento pidió ayuda al público para encontrar a Weber y a su hermano menor, Antoine Weber, que entonces tenía 16 años. Se cree que Antoine Weber disparó y mató a la novia de Weber, Nichole Duarte, de 19 años.

Raymond Weber era buscado para ser interrogado y por infracciones de la libertad condicional, indicó el comunicado de prensa. Según ABC10, Antoine Weber no impugnó el homicidio voluntario en 2014 y los registros públicos muestran que ahora se encuentra en la prisión estatal de California en Solano, donde será elegible para la libertad condicional en 2028.

Otro hermano de Weber es un rapero local y Raymond lo acusó de intentar arreglar su asesinato

Raymond Weber también tiene otro hermano menor llamado Marcus, de 25 años, que es un rapero conocido en la zona como Uzzy Marcus. Muchos videos del incidente del sábado circularon en las redes sociales y muchos identificaron a Weber como el “hermano de Uzzy Marcus”, escribió ABC10. El propio Marcus Weber también está detenido en la cárcel del condado de Sacramento. Se encuentra detenido sin derecho a fianza por cargos de poner en peligro la vida o la salud de un niño y posesión de un arma de fuego por un delincuente, informó el medio.

En el video del incidente, Raymond Weber hizo referencia a su hermano rapero y acusó a su hermano y a otra persona de intentar asesinarlo, informó Solano NewsNet después de ver el video. Según el citado medio, Weber dijo durante la transmisión en vivo: “Intentaron tenderme una trampa. [Marcus] intentó que me mataran”. También dijo que no creía que sobreviviría al enfrentamiento con los oficiales de policía y dijo: “La policía va a entrar y yo los voy a buscar. Esta es la última vez que todos me verán [en línea]”.

Un vecino que vio el video le dijo a Fox40 que era “bastante gráfico” y duró unos 36 minutos. Dijo: “Estaba jugando con dos cadáveres. Solo digo: “Me tendieron una trampa”. Es gráfico e inquietante. Seguro que me dolía el estómago”.

