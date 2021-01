Tornado en Alabama deja un muerto y cinco heridos – VIDEOS

Una persona murió y otras cinco resultaron heridas este lunes en horas de la noche tras producirse un tornado en el Condado de Jefferson, en el Estado de Alabama. La región acabó con edificios destrozados y árboles caídos. Las autoridades consideraron que los daños producidos por el fenómeno meteorológico son “considerables”.

El epicentro del tornado se registró en la ciudad de Fultondale. También se vieron afectadas ciudades vecinas como Birmingham y Center Point.

The destructive force of the tornado that hit Fultondale, Alabama, last night is evident here at this U-Haul facility on Carson Road. pic.twitter.com/Wn7l4FYKcW — Connor Sheets (@ConnorASheets) January 26, 2021

El sitio “AL.com” dio cobertura a la noticia del tornado. En diálogo con ese medio, el jefe de policía de Fultondale, D.P. Smith, confirmó que hay “un joven que murió” tras quedar atrapado en el sótano de su casa.

In addition to the young man who was killed, Fultondale's mayor says 17 were hospitalized, 11 treated and released and searches continue for others trapped. @NWSBirmingham will survey the damage today. This Hampton Inn will likely be demolished. #alwx https://t.co/ki10irDzHm pic.twitter.com/CzWndOHBXp — Jeremy Gray (@jgray78) January 26, 2021

El jefe de policía detalló que la joven víctima y su familia se habían resguardado en el sótano de su casa. Un árbol cayó sobre la construcción y ocasionó un derrumbe. El resto de sus familiares sufrieron heridas y fueron derivados a hospitales de la zona.

This was a house of Newcastle Road in Fultondale. One person has now been confirmed dead, a young male – possibly a teen- who was taking cover in the basement when the house collapsed on top of him. https://t.co/F4c0pDE220 pic.twitter.com/VerKw15uvV — carol robinson (@RobinsonCarol) January 26, 2021

“The San Diego Tribune” agrega que al menos doce personas debieron ser trasladadas a centros de atenciones médicas con lesiones provocadas durante el fenómeno meteorológico que azotó la zona de Fultondale este lunes en horas de la noche.

NEW VIDEO—

(FULTONDALE, Ala.) Sunlight shows depth of damage from possible tornado on New Castle Rd. Rescue crews will attempt 2nd search mission soon. 1 death confirmed so far. 17 ppl rushed to hospital. @spann @abc3340 pic.twitter.com/HpTXriYu2U — Stoney Sharp (@StoneySharp3340) January 26, 2021

Tareas de rescate tras el tornado en Fultondale

Injuries range from minor to severe but search and rescue efforts are still ongoing, said James Coker, the director of the Jefferson County Emergency Management Agency. https://t.co/oRiLOvCtrU — The Daily Item (@dailyitem) January 26, 2021

James Coker, director de la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Jefferson (EMA, por sus siglas en inglés), contó a la CNN que las tareas de búsqueda y rescate aún no se detuvieron.

FULTONDALE, Ala.— Video from New Castle Rd. near Oak Street. Residential area. Firefighter tells me more than 20 homes destroyed in this area by possible tornado. Most homes reduced to subfloor. LIVE ON GOOD MORNING ALABAMA @abc3340 @spann pic.twitter.com/v7HfRW45r5 — Stoney Sharp (@StoneySharp3340) January 26, 2021

“Nuestro objetivo actual siempre es la seguridad. Esto no va sólo por la gente que pudo haber resultado herida, sino también por los rescatistas que la ayudan”, dijo Coker.

STAY ALERT TONIGHT!! Take a look at this crazy video of the tornado-producing storm currently moving north of #Birmingham 😱 #alwx 🎥: @RichardLJacks/Twitter pic.twitter.com/Nm58hhVmKx — #WVTM13 (@WVTM13) January 26, 2021

Cinco equipos de rescate pesado, dependientes del departamento de bomberos, trabajaban desde las primeras horas de este martes abocadas a las zonas de Fultondale y Center Point.

Un hotel y una iglesia sufrieron destrozos por el tornado

NEW VIDEO: Devastating storm damage at the Hampton Inn in Fultondale.

–>https://t.co/6C6muehoAw pic.twitter.com/r3TeY8MKXt — WBRC FOX6 News (@WBRCnews) January 26, 2021

WATCH Drone video from Air42 of the Hampton Inn in Fultondale, AL. You can see right into rooms of the hotel. The roof collapsed. Unclear if there were any injuries. pic.twitter.com/W8WT9ZSaJz — Jack Royer (@JackRoyer) January 26, 2021

El hotel The Hampton Inn, al norte de Birmingham, en Alabama, sufrió destrozos considerables como consecuencia del tornado que este lunes azotó al Condado de Jefferson.

Por fortuna, no hubo que lamentar muertes ni heridos entre los huéspedes. Consiguieron escapar a tiempo y hallaron refugio en un restaurante cercano.

Desde el Servicio Meteorológico de Birmingham avisaron que continúan monitoreando la zona en estado de alerta ante posibles nuevos tornados.

“Se han reportado daños significativos. Inspeccionaremos el daño para determinar la fuerza del tornado”, agregaron a través de la cuenta de Twitter de dicha institución.

NOW: We are monitoring ground reports and @EMAJeffCoAL after a tornado impacted the Fultondale area of Jefferson Co. a short time ago. Significant damage has been reported. We will inspect the damage to determine the strength of the tornado. — NWS Birmingham (@NWSBirmingham) January 26, 2021

En la ciudad de Center Point, ubicada a 13 millas de Birmingham, también se reportaron daños considerables por el tornado. Bobby Scott, alcalde de la ciudad, reveló que el viento destrozó la mitad trasera del techo de la Hilldale Baptist Church’s. Hizo declaraciones a la WBRC (afiliada a la CNN).

“No tenemos heridos que informar en este momento. Definitivamente, estamos agradecidos por ello”, agregó el alcalde.

LEER MÁS: Mueren futbolistas en accidente aéreo en Brasil