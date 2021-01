Terremoto de escala 7.0 sacude Filipinas – VIDEOS

Apenas dos días después de que un fuerte terremoto sorprendiera y provocara importantes destrozos en la provincia de San Juan, Argentina, ahora otro sismo, esta vez de 7.0 en la escala de Richter, sacudió a Filipinas.

De acuerdo al reporte difundido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el temblor tuvo epicentro en el mar, a unos 210 kilómetros -unas 130 millas- al sudoeste de Pondaguitan, Filipinas. El movimiento tectónico también se sintió en algunas regiones de Indonesia.

Glabynarry Murillo. jefe de la policía local, le confirmó a la agencia AFP que habitantes del municipio de José Abad Santos, en el extremo sur de la isla, sufrieron cortes de electricidad por unos quince minutos a causa del fuerte temblor.

“Desde nuestro punto de observación en la comisaria vimos a varios habitantes salir a la calle”, afirmó Murillo. Y agregó: “También salimos afuera porque la comisaría es un edificio de tres pisos”.

Por su parte Renato Solidum, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), dialogó con la radio DZBB y aseguró que el sismo “se sintió de manera extensa porque es un terremoto importante pero es profundo y no provocará daños en la infraestructura porque es bastante lejos (de la isla)”.

A pesar de que el temblor que sacudió Filipinas fue de 7.0 en la escala de Richter, afortunadamente no habría riesgos de tsunami para la región.

Así lo asegura el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en su reporte posterior al sismo en el país asiático, que se encuentra en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una zona de fuerte actividad sísmica.

“Casi todo Mindanao tembló después de casi cinco segundos de temblor”, dijo Engr. Allan Rommel Labayog, analista de Phivolcs en la ciudad de Zamboanga, donde el terremoto se sintió en Intensidad 3, según reporta el portal de noticias Inquirer.

En tanto, Labayog advirtió: “(No hay) daños reportados, pero esperamos réplicas”.

Por el momento no se reportan muertes ni heridos de gravedad, como así tampoco daños materiales de consideración.

La geóloga Dr. Wendy Bohon utilizó su cuenta de Twitter para advertir que las olas provocadas por el sismo de 7.0 que se sintió en Filipinas e Indonesia comenzaron a sentirse en la costa este de Estados Unidos.

“Las olas del terremoto M7.0 frente a Filipinas están empezando a llegar aquí en la costa este de los Estados Unidos”, alertó la Dra. Bohon.

Waves from the M7.0 #earthquake off of the #Philippines are just starting to arrive here on the east coast of the US. Check seismic stations near you using Station Monitor from @IRIS_EPO https://t.co/UGVApJ5ZzW pic.twitter.com/0umCGZ0U3l

— Dr. Wendy Bohon (@DrWendyRocks) January 21, 2021