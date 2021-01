Terremoto sacude a San Juan, Argentina – VIDEOS

Un sismo de 6.4 en la escala de Richter se registró este lunes en horas de la noche en la provincia de San Juan, en la Argentina. En las provincias vecinas de Mendoza y Córdoba también se registraron temblores.

La noticia fue confirmada por los medios argentinos, usuarios de redes sociales y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), que precisó detalles sobre el sismo: tuvo su pico de intensidad a las 23:46:22, hora local, una profundidad de 8 kilómetros y que su epicentro fue 57 kilómetros al sudeste de la capital de la provincia de San Juan.

THE MOMENT OF THE EARTHQUAKE IN SAN JUAN It was at 23.46 of 6.5 degrees. The epicenter was in #San_Juan, almost at the border with #Mendoza. It was felt all over the country. Then there were several aftershocks.

