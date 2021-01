Japón reporta nueva variante del COVID-19: ¿Es más potente que las otras?

Japón descubrió una nueva variante del COVID-19. De acuerdo al testimonio del Ministerio de Salud de aquel país asiático, dicha cepa fue detectada en cuatro personas que ingresaron a suelo japonés provenientes de la Amazonia brasileña. Investigan cuán potente y contagiosa es. Todo indica que se trata de una mutación del virus que azota al mundo.

Tal como lo informa la CNN, el Ministerio de Salud de Japón investiga si las vacunas hasta el momento existentes en el mercado resultan eficaces contra esta nueva variante del SARS-CoV-2. Además, analizan las diferencias de esta mutación con las variantes del virus registradas en Sudáfrica e Inglaterra.

BREAKING—A new #SARSCoV2 variant (aka B.1.1.248) identified by Japan 🇯🇵 in ✈️pax from Brazil 🇧🇷. This new one has both the more infectious N501Y mutation (not affect vaccine), as well as the disruptive E484K mutation that escapes neutralizing antibodies.🧵https://t.co/lNitm1HNli pic.twitter.com/YUz2RjqrXK

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 11, 2021