Funerarias de California colapsan y rechazan a muertos por COVID-19

Ante la preocupante suba de muertes por COVID-19 en Estados Unidos y distintas partes del mundo, funerarias del sur de California han admitido que deben rechazar a fallecidos por coronavirus debido al colapso del servicio que sufren en plena pandemia.

Superada la cifra de 350 mil muertes por COVID-19 en suelo estadounidense, alarmante estadística que se suma a los más de 20 millones de contagios que se desprenden de los datos compilados por la Universidad John Hopkins, el jefe de la Asociación de Directores de Funerarias de California, Bob Achermann, dijo en las últimas horas que las morgues se están inundando de fallecidos, según la agencia de noticias Associated Press (AP).

The coronavirus has put Southern California funeral homes in a position their operators never imagined: Having to turn away grieving families because they have no space for more bodies. The death toll in Los Angeles County alone has topped 10,000. https://t.co/Wi7rOZZv1c

— The Associated Press (@AP) January 2, 2021