Tragedia aérea en Brasil: mueren cuatro futbolistas y el presidente de un club

Una tragedia aérea vuelve a enlutar al fútbol brasileño: cuatro jugadores y el presidente del club Palmas Fútbol y Regatas, de la cuarta categoría, murieron este domingo tras caerse la avioneta en la que viajaban a Goiania para disputar un partido. También murió el piloto de la aeronave.

La noticia fue confirmada, entre otras fuentes, por la Confederación Brasileña de Fútbol. La institución publicó una nota en la que lamenta las muertes del accidente aéreo.

De acuerdo a los primeros reportes de la prensa brasileña, aún se desconocen las causas del accidente que acabó con la vida de los cuatro futbolistas y el presidente de Palmas Fútbol y Regata, equipo de la cuarta categoría del Campeonato Brasileño.

La avioneta en la que viajaban había partido desde Porto Nacional, municipio del estado amazónico de Tocantins, a las 8:15 AM. El club Palmas Fútbol y Regata emitió un comunicado en el que confirmó que no hay sobrevivientes de la tragedia.

El siniestro se produjo pocos metros después del despegue. La avioneta cayó a tierra en Luzimangues, una zona boscosa ubicada muy cerca de la pista del aeroclub Asociación Tocantinense de Aviación (ATA) de Porto Nacional. La aeronave sufrió destrucción total.

Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule y Marcus Molinari son los cuatros futbolistas de Palmas Fútbol y Regatas que murieron en un accidente aéreo ocurrido este domingo. Además perdieron la vida el presidente del club, Lucas Meira, y el piloto de la avioneta, conocido como ‘Comandante’ Wagner.

El equipo, que milita en la Serie D del Campeonato Brasileño, viene cumpliendo una floja campaña. Ubicado en la zona A6 de la cuarta categoría, cayó en los 14 partidos que disputó en esta temporada.

Este domingo enfrentaba a Vila Nova, por la Copa Verde. Quienes iban a ser sus rivales lamentaron el accidente mediante un comunicado. Además, aceptaron el aplazamiento del partido por tiempo indefinido.

“Lamentamos informar de que no hay sobrevivientes. En este momento de dolor y consternación, el club pide oraciones por los familiares, a lo que ofrecerá el debido apoyo”, expresó el club Vila Nova.

El mensaje de los grandes equipos de Brasil

La tragedia aérea en la que perdieron la vida cuatro futbolistas consternó a todo Brasil. Clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras y Cruzeiro enviaron el pésame a las familias de las víctimas a través de las redes sociales.

O Flamengo entrará em campo neste domingo de luto no uniforme em homenagem às vítimas da tragédia com o avião do Palmas Futebol e Regatas. #CRF

Com profunda tristeza e consternação, o Cruzeiro Esporte Clube lamenta o trágico acidente envolvendo o avião do @PalmasFutebol , neste domingo.

Una tragedia que recuerda a Chapecoense

En las redes sociales, el recuerdo de Chapecoense no se hizo esperar una vez conocida la noticia del accidente aéreo que puso fin a la vida de cuatro jugadores y el presidente de Palmas Fútbol y Regatas y el conductor de la avioneta en la que se dirigían a Goiania.

La tragedia de Chapecoense ocurrió el 28 de diciembre de 2016. La delegación del club brasileño viajaba a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional de Medellín. Murieron 71 personas.

Que Deus possa consolar as famílias e que possamos ajudar o time do Palmas e os familiares no que for possível.

É uma dor inimaginável e sabemos desse sentimento #ForçaPalmas

