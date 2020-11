[VIDEO] ¿Trump aceptó por primera vez su derrota electoral con estas palabras?

El viernes 13 de noviembre, el presidente Donald Trump celebró su primera conferencia pública desde que el candidato demócrata Joe Biden fuera declarado oficialmente ganador de las elecciones presidenciales de 2020. Mientras compartía actualizaciones sobre la Operación Warp Speed, Trump estuvo cerca de admitir que la próxima administración puede tener un enfoque diferente para librar a la nación del coronavirus.

“Idealmente, no nos encerraremos”, dijo Trump. “Esta administración no entrará en un bloqueo. Con suerte, pase lo que pase en el futuro, quién sabe qué administración será, supongo que el tiempo lo dirá… los encierros cuestan vidas”.

