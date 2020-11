El precioso homenaje de Kamala Harris a su madre fallecida de cáncer

Kamala Harris escribió un conmovedor homenaje a su madre, Shyamala Gopalan, y dijo que estaba agradecida de que su madre estuviera cubierta por Medicare cuando le diagnosticaron cáncer.

Gopalan murió a los 70 años en 2009. Harris, quien fue criada por su madre después del divorcio de sus padres, a menudo habla sobre las formas en que la influencia de su madre la llevó a luchar por cosas grandes. Harris escribió un artículo de opinión publicado en The New York Times el 29 de diciembre de 2018, titulado “Todo el mundo se pone enfermo. Y nos merecemos algo mejor”. En él, Harris describió el diagnóstico de cáncer de su madre, cuidándola en sus últimos días y defendió la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. En ese momento, un juez de distrito federal en Texas había dictaminado recientemente que la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio era inconstitucional. Harris escribió en el artículo que fue una de las primeras senadoras en firmar el proyecto de ley Medicare Para Todos presentado en 2017.

“No hay título u honor en la tierra del que esté más orgullosa que decir que soy la hija de Shyamala Gopalan Harris”, escribió Harris. “Mientras continúo la batalla por un mejor sistema de atención médica, lo hago en su nombre”.

Esto es lo que necesitas saber:

Harris compartió abiertamente la batalla contra el cáncer de su madre en su artículo de opinión de 2018, comenzando con el momento en que Gopalan le dijo a Harris y a su hermana, Maya, que le habían diagnosticado cáncer de colon.

“Se enfermó antes de que el proyecto de Cuidado de Salud a Bajo Precio se convirtiera en ley, cuando aún era legal que las compañías de seguros de salud negaran la cobertura”, escribió Harris. “Recuerdo haberle agradecido a Dios que tuviera su cobertura Medicare”.

A medida que avanzaba la enfermedad, Harris dijo que quería contratar a un asistente de atención médica domiciliaria para su madre, pero su madre se resistió. Harris entendió las razones de la resistencia de su madre y le ofreció toda la ayuda que pudo para que su madre pudiera mantener su dignidad, escribió.

“Así que nos salimos del camino. Le cociné comidas elaboradas, llenando la casa con los olores de la infancia, lo que nos recordó a las dos tiempos más felices”, escribió Harris. “Cuando no estaba en la oficina, la mayoría de las veces estaba con ella, contándole historias, cogiéndonos de la mano, ayudándola a superar la miseria de la quimioterapia. Le traje sombreros después de que perdiera el cabello y ropa suave para que se sintiera lo más cómoda posible”.

Maya Harris compartió una foto de ella y su hermana cuando eran niñas, caminando con su madre, en Twitter, en las horas previas al debate vicepresidencial.

“Mi heroína: Shyamala Gopalan”, escribió Maya Harris. “#SheRose e hizo posible que @KamalaHarris se ejecutara. #AAPISheRose”.

Tonight, Shyamala Gopalan's daughter will walk onto the Vice-Presidential debate stage, the first Indian-American woman to do so, the first Jamaican-American woman to do so, the first Black woman to do so. So many people are rooting for you, @KamalaHarris. So many. You got this. pic.twitter.com/4FhfxUk2qP

— darrenedward (@DarrenEdward) October 7, 2020