“Soy un chico gay negro”, el tweet que hizo viral un republicano blanco, heterosexual y pro-Trump

Dean Browning, republicano de Pensilvania, fue objeto de fuertes ataques en Twitter después de responder a su propio tweet diciendo que es un “chico gay negro”. Browning, quien es un “conservador cristiano orgullosamente antiaborto y pro-2da enmienda”, como se indica en el sitio web oficial de su campaña para el Congreso, defendía su al presidente Donald Trump el 10 de noviembre.

Browning, quien perdió las primarias republicanas por el séptimo distrito del Congreso de Lehigh Valley en junio, tuiteó: “Lo que Trump construyó en cuatro años, Biden lo destruirá en 4 meses”, un mensaje que ha estado fijado en la parte superior de su cuenta Twitter desde el 8 de noviembre.

En respuesta, el usuario de Twitter @ADunks5 escribió: “Te refieres a lo que Obama construyó en 8 años, Trump tratando de atribuirse el mérito los 3 primeros años. ¡Trump lo destruyó todo en 3 meses con la ayuda del “Trumpvirus”! ¡Biden ahora tiene que librar al país del “Trumpvirus”! ¡Mantente alejado de las drogas, Dean! ¡Estás claramente colocado!”.

Browning, hombre caucásico que ha estado casado con su esposa Cheryl durante 32 años, pareció tuitear en respuesta: “Soy un chico gay negro y puedo decir personalmente que Obama no hizo nada por mí, mi vida solo cambió un poco y fue para peor. Sin embargo, todo está mejor con Trump. Me siento respetado, lo que nunca pasa cuando hay demócratas involucrados”.

Ummmmm somebody come look at this pic.twitter.com/bDzZpkaU1z

Horas más tarde, las capturas de pantalla del cuestionable tweet eliminado desde entonces comenzaron a volverse virales en Twitter. El editor del Huffington Post, Philip Lewis, tuiteó una captura de pantalla del intercambio y dijo: “Ummmmm que alguien venga a ver esto”.

Sin embargo, la verdad de esta historia resultó ser más extraña de lo que imaginaban los usuarios de Twitter.

Esto es lo que necesitas saber:

Regarding the tweet that is going viral from my account — I was quoting a message that I received earlier this week from a follower.

Sorry if context was not clear.

Trump received record minority votes & record LGBTQ votes.

Many people won’t say it vocally, but do in private.

— Dean Browning (@DeanBrowningPA) November 10, 2020