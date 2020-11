[VIDEO] Famosa presentadora de TV revela que su mujer estuvo a punto de morir por COVID-19

Rachel Maddow regresó para presentar su programa de MSNBC por primera vez en dos semanas el 19 de noviembre y reveló la desgarradora razón de su ausencia. Maddow habló sobre cómo su pareja de toda la vida, Susan Mikula, fue diagnosticada con coronavirus.

Entre lágrimas, Maddow describió cómo la salud de Mikula se deterioró hasta el punto de que pensaron que “existía la posibilidad de que [COVID-19] pudiera matarla”.

Maddow, 47 años, grabó el episodio de esta noche desde su casa ya que todavía está en cuarentena por estar en contacto cercano con Mikula. “Susan es el centro de mi universo”, dice Maddow. “Soy una de las personas afortunadas en esta Tierra que tiene una vida así. Ella es el principio organizador de mi vida. Mi relación con Susan es lo único al final del día por lo que mataría o moriría sin dudarlo”.

“Ella dio positivo hace dos semanas, nos separamos ese día debido a que mi prueba resultó negativa, ella dio positivo”, continuó Maddow. “Ella se ha enfermado cada vez más mientras yo trataba de cuidarme mientras me mantenía físicamente alejado de ella”.

Afortunadamente, las cosas están empezando a mejorar para Mikula, con quien Maddow ha estado desde 1999. “Se está recuperando”, dijo Maddow. “Ella todavía está enferma, pero va a estar bien. Ya no tenemos miedo como lo tuvimos, pero realmente no parecía que iba a ir bien la cosa al principio”.

Además de explicar su ausencia, Maddow compartió la razón más profunda por la que decidió revelar el diagnóstico de COVID-19 de su pareja: las próximas vacaciones de Thanksgiving, que como lo advirtieron los CDC, pueden convertirse en un evento supercontagiador a nivel nacional si todos viajan a casa para celebrar con grandes grupos de personas.

“Simplemente creadme”, dice Maddow. “Lo que sea que hayáis imaginado en vuestra vida como un riesgo aceptable, o un riesgo inevitable… algo que estáis dispuestos a pasar porque las estadísticas muestras que este virus no os afectará tanto ni a vosotros ni a vuestros seres queridos, solo estoy aquí para matizar y recordar la realidad. Y, francamente, el país necesita que le recordemos lo que está pasando realmente”.

“En términos generales, ya no hay lugar para vosotros en el hospital”, dice Maddow. “Tenemos más personas en el hospital de las que teníamos al comienzo de la pandemia en este momento… pero por favor, da igual lo que piensas de tu propia vida y el riesgo que estás dispuesto a asumir por ti mismo, no es así como funciona esta historia”.

Maddow describió cómo quien más te importa en la vida, quien sea a quien más amas, “esa es la persona que puedes perder”, dice Maddow.

El nombre “Susan” comenzó a ser tendencia a nivel nacional en Twitter poco después de que el programa de Maddow comenzara a transmitirse el jueves por la noche, y los espectadores compartieron su respuesta emocional al confesionario del presentador. La analista de asuntos globales de CNN, Brianna Golodryga, tuiteó: “Realmente olvidas que estás viendo la televisión. Esto fue así de honesto y emocional. No sé cómo @maddow aguantó durante esos 7 minutos, pero gracias a Dios, Susan se está recuperando”.

