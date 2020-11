Estrella de la música donó 1 millón de dólares a la investigación de vacunas de Moderna. ¿Quién fue?

Como si Dolly Parton no fuera ya uno de los tesoros nacionales más queridos de Estados Unidos, su donación de 1 millón de dólares al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt para la investigación de COVID-19 ciertamente consolida esa distinción, especialmente a la luz de los resultados alentadores que han surgido de la colaboración entre Vanderbilt y Moderna Inc.

Esas organizaciones de investigación junto con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los Institutos Nacionales de Salud anunciaron el lunes que su vacuna recién desarrollada es más del 94% efectiva en la prevención de COVID-19, según el medio Nature.

Parton, 74 años, no es ajena a la filantropía y centra su generosidad en su estado natal de Tennessee, por lo que tiene sentido que haga una donación a la investigación de la Universidad de Vanderbilt.

El 1ero de abril, la cantautora tuiteó sobre su donación:

Según un comunicado de prensa de la Universidad de Vanderbilt, Parton le dijo al programa Today Show de NBC que esperaba que el dinero pudiera ayudar a encontrar un tratamiento hasta que estuviera disponible una vacuna viable. Ella dijo: “¿Qué mejor momento ahora? Necesitamos esto. Sentí que este era el momento de abrir mi corazón y mi mano y tratar de ayudar a la gente”.

Jeff Balser, MD, PhD, presidente y director ejecutivo de VUMC y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt dijo de Parton en un comunicado: “A ella le importa mucho ayudar a los demás y estamos muy agradecidos por su apoyo continuo. Estos fondos nos ayudarán a completar una investigación prometedora que puede beneficiar a millones en su batalla contra el virus”.

Si bien todavía existen algunas incógnitas sobre la vacuna de Moderna (“No está claro cuánto duran los efectos protectores de la vacuna; si puede impedir que las personas transmitan el virus; o si la vacuna funciona tan bien en grupos de mayor riesgo como los adultos mayores”), según Nature, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU dijo:“ Los resultados de este ensayo son realmente sorprendentes”.

Con una eficacia de la vacuna reportada del 94,5%, Fauci dijo que los resultados superaron sus expectativas.

“Me gustaría decir que lo hubiera predicho, pero no lo hubiera hecho nunca. Honestamente, no me lo esperaba. Pensé que era demasiado esperar tanto”, dijo a Stat News. Fauci ha dicho que incluso una vacuna COVID-19 con una efectividad del 70% al 75% habría sido satisfactoria.

Y aunque Nature informó que todavía hay algunos aspectos de la vacuna que necesitan más estudio, Fauci dijo a Stat News: “No era como si las únicas personas protegidas por la vacuna fueran los jóvenes. Había personas de la tercera edad, había personas de las minorías”. Dijo que la eficacia fue “realmente constante en todos los grupos”.

VideoVideo related to estrella de la música donó 1 millón de dólares a la investigación de vacunas de moderna. ¿quién fue? 2020-11-17T19:45:37-05:00

Según una galería de la filantropía de Parton en MSN, “Además de la fundación [The Dollywood], Parton ha contribuido aportando fondos a varias organizaciones benéficas fuera del marco de Dollywood, incluido el Centro Barbara Davis para la diabetes infantil, la Fundación Save the Music y la Boot Campaign, una organización que dona fondos a los veteranos militares que están lidiando con un trastorno de estrés postraumático y lesiones físicas”.

Un derivado de la Fundación Dollywood es la Biblioteca de la Imaginación, que comenzó en 1995 y ha crecido de manera monumental desde sus inicios. La organización comenzó donando libros a niños pequeños en el condado de Sevier en Tennessee y 25 años después, la organización dona libros gratis a niños de todo el mundo menores de 5 años. Actualmente, la Biblioteca de la Imaginación “envía más de un millón de libros al mes a niños de todo el mundo inspirándolos a soñar más, aprender más, cuidar más y ser mejor”, según el sitio web de The Imagination Library.

Sus obras de caridad también se enfocan en lograr que los adolescentes de Tennessee terminen la escuela secundaria ofreciendo incentivos monetarios y becas universitarias. La Fundación Parton también organiza el premio Chasing Rainbows, en el que Parton otorga personalmente un premio anual a un maestro que ha “superado obstáculos en su vida y está marcando una diferencia en la vida de los niños”, según ese sitio web.

Y antes de regalar al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt 1 millón de dólares para la investigación de COVID-19, en 2017, donó otro millón al “Monroe Carell Jr. Children’s Hospital en el Programa de Cáncer Pediátrico de Vanderbilt en honor a Abumrad y su sobrina, Hannah Dennison, quien fue tratada con éxito de leucemia cuando era pequeña en el Hospital de Niños”, según la universidad.

En 2016, la cantante de “Jolene” creó My People Fund a través de su Fundación Dollywood para ayudar a las familias que perdieron sus hogares por los incendios forestales que devastaron las Montañas Great Smokey.

Según la Biblioteca de la Imaginación, “En mayo de 2017, la Fundación concluyó la distribución con el anuncio de que se habían recaudado y entregado más de 411.000.000 dólares a las familias que perdieron sus hogares. Los fondos adicionales recaudados también proporcionaron becas únicas a estudiantes de último año de secundaria cuyas casas se perdieron a causa de los incendios”.

Pero Parton no solo da dinero. Ella da esperanza hacia un futuro mejor con su música y su visión de la vida. En mayo, escribió una nueva canción llamada “When Life Is Good Again” que imagina con ansias el momento cuando la pandemia de coronavirus haya terminado definitivamente.

En la canción, dice en parte:

We’ve been brought to our knees

We’ve been so ill at ease

There are no guarantees

But you know life goes on

This too shall pass away

Bring new and different days

We need to change our ways

And right our wrongs

Let’s open up our hearts

And let the whole world in

Let’s try to make amends

When life is good again