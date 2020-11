Cheques de estímulo: ¡La ayuda podría llegar antes de final de año!

Con las elecciones terminadas y el presidente electo Joe Biden preparado para ser el nuevo huésped de la Casa Blanca, muchos se preguntan si eso significa que podría llegar un acuerdo para los cheques de estímulo antes del 2021 o incluso el día de la inauguración: el 20 de enero.

La principal negociadora demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el principal negociador republicano y líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, han apoyado la entrega de un paquete de estímulo.

Después de ganar su escaño en el Senado en Kentucky, CNBC informó que McConnell dijo a los periodistas: “Como he dicho repetidamente en los últimos meses, necesitamos otro paquete de rescate. Con suerte, las pasiones partidistas que nos impidieron hacer otro paquete de rescate disminuirán con la elección. Y creo que tenemos que hacerlo y creo que tenemos que hacerlo antes de fin de año”. De manera similar, Pelosi dijo durante su conferencia de prensa del 13 de noviembre: “Como el líder Schumer y yo discutimos ayer, esta es una emergencia de la mayor magnitud”.

Pelosi respalda su ley HEROES de más de 2 billones de dólares y ha dicho que cualquier cantidad más baja “no es nada que debamos mirar”, informó The Washington Post. McConnell, según The Washington Post, tiene el ojo puesto en un número mucho menor. “Tenemos que hacer algo relacionado con la cantidad de la que hablamo en septiembre y octubre”, dijo, refiriéndose a los $ 500 mil millones. “Supongo que (Pelosi y Schumer) piensan en algo dramáticamente más grande. No creo que les demos apoyo si piensan en cantidades desorbitadas”, agregó más tarde.

Mientras los negociadores trabajan en los diversos planes que se están considerando, aquí hablamos de algunos plazos sobre cuándo puede esperar recibir un cheque en función de cuándo actúe el Congreso.

El Congreso debe actuar rápido para entregar un proyecto de ley antes del año nuevo

Coronavirus relief will likely be one of the first things on the agenda when the President-elect takes office in January 2021. #StimulusPackage https://t.co/iIk1bZIgWb — KTAL NBC 6 News (@NBC6News) November 12, 2020

Según proyecciones de CNET, demócratas y republicanos deben poder acordar un proyecto de ley que el presidente esté dispuesto a firmar antes de la tercera semana de diciembre.

Si la Cámara votara el 11 de diciembre, el Senado aprobaría un proyecto de ley final el 12 de diciembre y el presidente Trump lo convertiría en ley el 13 de diciembre. Los cheques se distribuirían mediante depósito directo durante la semana del 28 de diciembre y los cheques de papel se distribuirían el 11 de enero, más de una semana antes del Día de la Inauguración.

Si la Cámara votara el 1 de febrero, el Senado aprobaría un proyecto de ley final el 2 de febrero y el presidente electo Biden lo convertiría en ley el 3 de febrero. Los cheques se distribuirían mediante depósito directo durante la semana del 8 de febrero. Los cheques de papel saldrían durante la semana del 16 de febrero, posiblemente antes o después del Día de San Valentín (que cae en 14 de febrero de 2021).

Según el calendario legislativo del Senado, no estará en sesión entre el 23 y 27 de noviembre por festivo de Acción de Gracias y tampoco estará en sesión entre el 21 y 31 de diciembre por las fietas de Navidad.

CNET estimó que en un escenario en el que demócratas y republicanos no pueden ponerse de acuerdo sobre un paquete hasta marzo o abril, los cheques no se distribuirán hasta finales del invierno (8 de marzo) o principios de la primavera (12 de abril).

Los economistas dicen que los retrasos en la ayuda podrían paralizar la economía a largo plazo

Worries about housing crisis mount as 2021 approaches with no stimulus. Massive evictions, lingering unemployment crisis, continued slowdown of the global economy, while the pandemic worsens through the next 4 to 6 months. Millions more infected and dead. https://t.co/9P5OzKX7CM — News That Matter (@jay1stnewyorker) November 10, 2020

Como dijo Joseph Stiglitz, economista ganador del premio Nobel y profesor de la Universidad de Columbia: “La demora en proporcionar el estímulo seguramente aumentará la cantidad de dinero necesaria para restaurar la economía”. Según Stiglitz:

“Los balances de los hogares y las empresas se erosionan y las empresas quebran. Salir de un hoyo profundo es mucho más costoso que prevenir un declive en un hoyo profundo, otro caso en el que se puede aplicar el aforismo: una onza de prevención vale una libra de cura.”

Gregory Daco, economista jefe de Estados Unidos de Oxford Economics, dijo a CBS News: “Sin un crecimiento del empleo más rápido, poco probable en esta etapa de la recuperación, o sin una mayor ayuda fiscal, los hogares, las empresas y los gobiernos estatales y locales serán cada vez más susceptibles a un deterioro”.

El autor y economista Michael Graetz estimó que se necesitarían aproximadamente 2 billones de dólares para evitar que la economía se hundiera. También postuló que no es prudente centrarse en los costos del proyecto de ley, en lugar de enfocarse en los costos potenciales de brindar apoyo inadecuado o nulo. “Estás hablando de problemas graves que deben abordarse”, dijo. “Es como ir de compras para sus hijos cuando comienza la escuela. No preguntas cuánto voy a gastar, preguntas qué necesitan”.

La sugerencia de Mitch McConnell de permitir que los estados quiebren para castigarlos por la mala gestión fiscal, como informó The Atlantic, es un argumento que Graetz describió como poco práctico y peligroso.

Graetz también dijo que cree que el compromiso es la única forma de avanzar. “Creo que (los demócratas) deberían rebajar sus intenciones por el bien común. Cada semana que pasa eso es $ 400 menos para las personas que están desempleadas ”, dijo, y agregó que “el sistema democrático estadounidense se basa en el compromiso”.