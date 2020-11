¿Trump reconoce su derrota en Twitter? “Biden ganó porque la elección estuvo amañada”

El presidente Donald J. Trump dejó claro que no ha reconocido la victoria del presidente electo Joe Biden después de un tuit que llevó a algunas personas a creer que sí lo hizo.

“Solo ganó a los ojos de los FAKE NEWS MEDIA. ¡Yo no concedo NADA! Tenemos un largo camino por recorrer. ¡Esta fue una ELECCIÓN AMAÑADA!”, escribió en Twitter la mañana del domingo 15 de noviembre de 2020.

Aproximadamente dos horas antes, algunos cuestionaron si Trump estaba cediendo después de que escribió “Ganó porque la elección fue amañada” en Twitter.

Esto es lo que necesita saber:

Trump dice que no concede “nada” e insiste en que “ganará” en Twitter

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Trump publicó dos tuits 12 días después del día de las elecciones en los que dijo que no ha cedido y que ganará las elecciones presidenciales, a las que calificó de “amañadas”.

“ELECCIÓN AMAÑADA. ¡GANAREMOS!”, escribió.

Tres minutos más tarde, tuiteó: “Solo ganó a los ojos de los FAKE NEWS MEDIA. ¡No concedo NADA! Tenemos un largo camino por recorrer. ¡Esta fue una ELECCIÓN AMAÑADA!”

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

En aproximadamente 5 horas, el tweet tenía más de 81,000 retweets, 37.5 tweets de citas y casi 400,000 me gusta. Twitter marcó el tuit con una nota que decía “Esta afirmación sobre el fraude electoral no ha sido verificada”. Al hacer clic en la advertencia de Twitter, aparecen artículos de noticias sobre denuncias de fraude electoral.

Los tuits llegaron unas dos horas después de un tuit de la madrugada, que algunos vieron como una concesión.

“Ganó porque la elección fue amañada. NO SE PERMITEN OBSERVADORES U OBSERVADORES DE VOTO, voto gestionado por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con mala reputación. Fake & Silent Media”, decía el tweet.

En el tweet, compartió un clip de Fox News de Watters World. Jesse Watters pregunta: “¿Qué pasó? “Hay algo que simplemente no se entiende. Joe Biden no se lo ganó, ni siquiera hizo campaña. Pensó que iba a perder, se podía ver. Hizo una campaña perdedora. Entonces, 10 días después de las elecciones, ¿qué está pasando?”, dijo Watters en el clip.

Asesores políticos hablaron sobre el tuit de Trump, que algunos vieron como una concesión

Doing a great job in Georgia. Their recount is a scam, means nothing. Must see fraudulent signatures which is prohibited by stupidly signed & unconstitutional consent decree. @BrianKempGA https://t.co/UtEp3FN22S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

El exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, le dijo a la CNN que cree que Trump está “atónito”.

“Creo que está asombrado por eso. Creo que es por eso que ha estado en silencio durante tanto tiempo. Ha vivido en su propio mundo de sueños y ha tenido éxito en él durante los últimos cuatro años”, dijo Bolton. “El coronavirus fue una realidad trágica con la que no pudo lidiar. Así que creo que ahora está tratando de maximizar su marca en los días posteriores a la victoria de Joe Biden.”

El senador de Vermont Bernie Sanders le dijo a la CNN que le preocupa “cada vez menos” la posibilidad de que Trump se niegue a dejar la Casa Blanca porque “a medida que se confirman más y más victorias, estado por estado para Biden, creo que el apoyo popular de Trump va bajando cada vez más.”