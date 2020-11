Un alto cargo militar muy involucrado en la lucha contra el COVID-19 en Estados Unidos dijo en una conferencia de prensa con el presidente Donald Trump el 13 de noviembre que 20 millones de dosis de una vacuna COVID-19 podrían estar disponibles para los estadounidenses en diciembre.

Tanto el general Gustave Perna como el presidente dieron un cronograma de cuándo las vacunas podrían llegar al pueblo estadounidense. Trump se centró en la distribución masiva de la vacuna y dijo que estaría disponible “tan pronto como abril”.

Pero Perna fue aún más optimista en sus comentarios, que puedes ver a continuación. Dijo que ahora hay seis vacunas que se muestran muy prometedoras en desarrollo, y dos pronto podrían solicitar la autorización de emergencia de la Administración de Medicinas y Alimentos federal. Si se recibe esta aprobación, se prevé que las dosis salgan al mercado antes de fin de año.

La administración llama a este esfuerzo “Operación Warp Speed”

Aquí está la rueda de prensa. Trump habló primero, seguido de Perna.

VideoVideo related to ¡20 millones de vacunas podrían estar disponibles en diciembre en estados unidos! 2020-11-14T18:19:40-05:00

Esto es lo que necesita saber:

"I think a safe and effective vaccine will be available initially in December"

Gen. Gustave Perna, CEO Operation Warp Speed, (US initiative to fast-track the development, manufacture & distribution of COVID-19 meds/vaccines)#COVID19 #CovidVaccine https://t.co/DapZXMJRT7

— Anika Chebrolu (@anikachebrolu) November 10, 2020