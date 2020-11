[FOTO] La vicepresidenta Kamala Harris salió con este famoso presentador antes de casarse

La senadora de California Kamala Harris ha estado en el centro de atención política nacional durante años, pero ahora que es la primera mujer vicepresidenta electa en la historia de Estados Unidos, son muchos los que buscan informaciones sobre su vida amorosa.

El 13 de noviembre, los usuarios de Twitter se sorprendieron al descubrir que Harris, de 56 años, una vez salió con el presentador de un programa de entrevistas y conferencista motivacional Montel Williams, de 64 años. Fotos de los dos junto con su hija Ashley Williams en la Octava Carrera Anual contra la Esclerosis Múltiple en mayo de 2001 se volvieron virales el viernes por la tarde, y los usuarios no podían creer lo que veían.

The Fact that Kamala Dated Montel and it seems like no one remembers lol pic.twitter.com/gmo81HwS9B

— ig: OhHiPretty (@_REALbossbabe) November 13, 2020