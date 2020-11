Cheques de estímulo: El miedo a Trump de los senadores republicanos imposibilita el acuerdo

El presidente electo, Joe Biden, dice que las conversaciones sobre los cheques de estímulo del coronavirus se están estancando debido al temor de los republicanos a una “represalia” del presidente.

En un evento virtual con trabajadores de la salud de primera línea el miércoles 18 de noviembre, Biden dijo que los legisladores republicanos se han visto impedidos de comprometerse con los demócratas para inyectar más ayuda de los gobiernos estatales y locales a través de un paquete de cheques de estímulo de amplia base.

Citó su preocupación por las posibles consecuencias causadas por el presidente Donald Trump.

“Con suerte, cuando él se vaya, estarán más dispuestos a hacer lo que saben que debería estar hecho, lo que se debe hacer, para salvar las comunidades en las que viven”, dijo Biden.

Las conversaciones sobre los cheques de estímulo han vuelto a llegar a un punto muerto mientras los legisladores continúan discutiendo sobre el monto total del próximo proyecto de ley. Los demócratas buscan fondos sustanciales del gobierno estatal y local, mientras que los republicanos están presionando para la protección de la responsabilidad de los empleadores, según un artículo de finales de octubre en el Chicago Tribune.

La Casa Blanca y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, habían estado discutiendo un paquete de cheques de estímulo de entre 1,8 billones y 2,2 billones de dólares, pero las conversaciones se desarmaron antes de las elecciones del 3 de noviembre, informó Business Insider. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, encabeza ahora un esfuerzo por una propuesta de estímulo más pequeña respaldada por el Senado a medida que la administración se retire de las negociaciones, continuó el medio.

Esto es lo que necesitas saber:

Biden durante el evento virtual del 18 de noviembre dio a entender que lo más probable es que no se llegue a un acuerdo para un paquete de cheques de estímulo hasta el próximo año.

Sin embargo, “expresó su optimismo de que los republicanos en el Congreso abordarían los pedidos de fondos estatales y locales de su partido cuando Trump deje el cargo”, informó Newsweek.

El presidente electo cita la recuperación económica como una de sus prioridades del “Día 1” en el sitio web de transición Biden-Harris.

El plan de Biden promete proporcionar fondos adicionales para los gobiernos estatales y locales, extender el “seguro de desempleo de crisis COVID para ayudar a quienes están desempleados” y crear empleos a través de un Cuerpo de Trabajo de Salud Pública, entre otras medidas, según el sitio web.

No menciona directamente los cheques de estímulo.

Congress must now do a Covid Relief Bill. Needs Democrats support. Make it big and focused. Get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020