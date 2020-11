[VIDEO] Partidaria de Trump dice que Biden nos “obligará” a comer gatos en un TikTok viral

Una partidaria del presidente Donald Trump se está volviendo viral después de afirmar que quienes votaron por el presidente electo Joe Biden en las elecciones de 2020 pronto se verán “obligados” a comer gatos.

La mujer, que aún no ha sido identificada, subió el vídeo de ella misma haciendo la extraña declaración el 16 de noviembre en su cuenta de TikTok, “deplorablechoir“. La corta secuencia muestra a una mujer rubia con un sombrero rojo “Make America Great Again” hablando directamente a la cámara.

Se dirige a los partidarios de Biden y advierte que pronto se les pedirá que se coman a sus amigos felinos.

“Hola, pequeños liberales”, dice la mujer. “Cuando os veréis obligados a comer a vuestros gatos, recordad que es porque votasteis por el candidato con los tweets más agradables”.

El vídeo acaba justo después de la declaración de la mujer.

Aunque no está claro qué pretendía la mujer con su afirmación, el vídeo comenzó a circular rápidamente en línea y hacerse viral.

Esto es lo que necesitas saber:

El TikTok se está volviendo viral en Twitter

This is your brain on Fox News pic.twitter.com/d8B0Z7lRHF — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) November 18, 2020

Dave Pal, que dirige la popular cuenta de Twitter Fifty Shades of Whey, subió el vídeo el 18 de noviembre con la leyenda: “Esto es tu cerebro en Fox News”.

Desde entonces, el tweet ha acumulado más de 45.000 visitas y más de 1.500 me gusta.

Muchos se burlaron de la partidaria de Trump, así como de los espectadores de Fox News, por sus afirmaciones infundadas.

Dave Jorgenson, productor de vídeo de The Washington Post, también se burló del TikTok. Compartió una parodia de la publicación original con el vídeo de una mujer “preparándose” para cocinar a su gato.

For You page keeps sending me to Cat-Meal-TikTok pic.twitter.com/mpH5pvxSMc — Washington Post TikTok Guy Comma Georgia (@davejorgenson) November 18, 2020

Otros usuarios especularon que la mujer rubia estaba haciendo referencia a las recientes controversias públicas de Biden que involucran a China. En octubre, varios ex socios comerciales acusaron a Biden de participar en planes familiares para ganar dinero a través de asociaciones con empresas chinas.

“Eso es muy racista hacia los chinos porque eso es lo que ella está insinuando”, escribió un usuario.

La cuenta de TikTok de la mujer está inundada de vídeos pro-Trump

La cuenta de TikTok “deplorablechoir”, que carece de información biográfica, presenta múltiples publicaciones de apoyo al presidente Trump.

En su último vídeo, subido el 17 de noviembre, la mujer pregunta por qué los partidarios de Biden votarían por el demócrata si “estás en contra de la desigualdad racial”.

Ella cita el “Proyecto de Ley contra el Crimen de 1994”, que fue aprobado por el ex presidente Bill Clinton y el “resultado de años de trabajo de Biden, quien supervisó el Comité Judicial del Senado en ese momento”, según FactCheck.org. La legislación generó críticas por varias de sus duras medidas, incluido el aumento de los delitos federales para someterlos a la pena de muerte y permitir que los menores sean juzgados como adultos por “delitos federales violentos”, agregó el medio.

“Él dijo: ‘Vamos a encerrar a esos hijos de p***”, dice la mujer sobre Biden en el vídeo.

Biden a principios de la década de 1990 se opuso firmemente al aumento de las tasas de delitos violentos, informó The New York Times. En 1994, comparó su postura sobre el crimen con la del ex presidente Richard Nixon, afirmando:

“Cada vez que Richard Nixon, cuando se postuló en 1972, decía ‘Ley y orden’, el partido o la respuesta demócrata era ‘Ley y orden con justicia’, lo que sea que eso signifique. Y yo diría: ‘Encerrad a esos hijos de p***’”.